VIDEO: Hombre destruye la casa que construyó en el terreno de sus suegros tras separación.

El internet y las redes sociales constantemente nos regalan historias memorables, algunas muy felices, otras no tanto, pero las chuscas y divertidas no pueden faltar. Terminar una relación no es cosa fácil, menos si hablamos de un matrimonio pues las cosas se vuelven todavía más complejas especialmente si hay bienes de por medio o hijos, tal como le sucedió a un hombre que decidió cortar todo vínculo y terminó por destruir la casa que edificó en el terreno de sus suegros.

¿Cómo sucedieron los hechos? El hombre que desató el escándalo mostró un video en donde se puede apreciar una edificación en ruinas, hasta ahí todo marchaba en orden; sin embargo, cuando se supo el contexto las cosas se salieron de control.

El hombre al parecer construyó una casa dentro del terreno que es propiedad de sus suegros; sin embargo, la relación con su pareja no llegó a buen puerto y las cosas terminaron aunque no tan bien, pues él decidió destruir toda la construcción.

¿Qué dijo el hombre?

El autor del video dio a conocer que tras romper su relación con su expareja decidió llevarse todo, hasta la casa, por eso comenzó a derribar todos los muros y cimientos que había edificado en el terreno de sus suegros.

“Me botaron pero me llevo la casa que hice (no construyan en casa de sus suegros)”, se lee en la descripción del video que se hizo viral.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

El video ha desatado una gran polémica en redes sociales, pues hubo algunos que apoyaron lo hecho por el hombre en cuestión, mientras que otros lo vieron con malos ojos, aunque algunos más simplemente compartieron algunas de sus anécdotas. El video se volvió viral y de inmediato alcanzó más de 150 mil likes.

“Yo construí en terreno de mi mamá, me quedé sin nada, ahora vive mi hermana, me sacaron con policías”, “Conozco el caso de una amiga que la dejó el marido y tenían una casa en terrenos de los suegros de ella y el papá de ella que es albañil la desbarató”, “Gente, no se crean eso de ‘lo que construyas arriba es tuyo’, al fin de cuentas, el terreno sigue siendo de los suegros”, “Quien siembra en terreno ajeno hasta la semilla pierde”, “Lamentablemente a veces solo buscan aprovecharse, por eso construyan en lo suyo para que nadie venga a reclamar”, fueron algunos de los comentarios.