VIDEO inédito de Shakira y Alejandro Sanz probaría que hubo romance entre ellos.

Ha pasado más de un mes desde que Shakira hizo oficial que se está separando de Gerard Piqué por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas; sin embargo, mucho se ha hablado al respecto sobre una supuesta infidelidad del jugador del FC Barcelona, pero en los últimos días se filtró el rumor de que la cantante colombiana habría sostenido una relación con Alejandro Sanz.

¿Hubo o hay romance entre Alejandro Sanz y Shakira? El periodista Javier Hoyos declaró al programa Socios del Espectáculo que entre Shakira y Alejandro Sanz existe algo más que una simple amistad.



“Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince de año”, declaró el comunicador.

Alejandro Sanz, amigo y consejero de Shakira

El medio LOOK, señaló que el español sería fundamental durante el proceso de separación de Shakira y Piqué, pues Sanz es muy cercano a la barranquillera y mantienen una amistad desde hace ya varios años.

Por ello, el intérprete de “Amiga mía”, “Mi soledad y yo” y “Corazón partío”, entre muchos otros, le habría recomendado emplear a su abogada Pilar Mañé, una de las mejores de España, para hacerse cargo de los trámites del posible juicio que estaría por estallar contra Piqué por la custodia de Sasha y Milan (hijos de la pareja).

La amistad entre ambos nació en el año 2000, cinco años después, Shakira y Piqué colaboraron en el videoclip del tema “La Tortura”, donde protagonizaron candentes y atrevidas escenas; dos años más tarde lanzaron “Te lo agradezco, pero no”, desde entonces se han vuelto muy unidos.

Filtran video inédito de Alejandro Sanz y Shakira

Como mencionamos al principio, surgió el rumor de que la colombiana mantiene un romance con Alejandro Sanz; sin embargo, se filtró un video que podría probarlo. El clip muestra una conversación entre los cantantes donde queda demostrado que entre los dos existe una gran química.

En la primera parte del video se habla de un tema que Shakira le habría compuesto a Antonio de la Rúa, con quien sostuvo una relación de 2000 a 2010.

“Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio”, dice Sanz, “¿Te gustó?”, responde la colombiana. “Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, dijo el español. “A mí tampoco”, recalcó la cantante.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que en otro fragmento Sanz le propone a Shakira que se compongan canciones y le pide que le escriba algo así.

“Pues oye qué te parece si no escribimos canciones”, dice el cantante español. “Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción”, le responde Shakira. “Es verdad. Es que ¿sabes? Yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento”, añadió Sanz.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando tocaron el tema de la belleza, sensualidad y el arte. “Me llamo Shakira Isabel”, empieza diciendo la barranquillera, “Hola, encantado”, le responde Sanz. “Hola, mucho gusto, un placer”, dijo Shakira. “Hey, no me toques ahí, ¿la sensualidad forma parte de tu vida cotidiana o sólo de tu vida provisional?”, contesta el español y Shakira le replica “No sé”.

Aunque el video ya es viejo, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de mencionar que, a su parecer, sí existe una conexión entre ambos cantantes, acrecentando los rumores al respecto.