Joven se entera que su nueva jefa es su exnovia y así reacciona.

El internet y las redes sociales constantemente nos regalan historias memorables, entrañables y chuscas como la que a continuación te contaremos. En los últimos días se dio a conocer la historia de Leonardo Contreras, joven que trabajaba en una tienda virtual y que iba a conocer a su nueva jefa, pero la cosa se salió de control cuando se dio cuenta que se trataba de su exnovia.

¿Cómo sucedieron los hechos? El joven fue citado para la presentación oficial de su nueva jefa, hasta ahí todo marchaba de maravilla hasta que de pronto vio a su exnovia entrar a la oficina donde fue presentada como el reemplazo de su antiguo jefe.

A través de un video publicado en TikTok se explica que Leonardo tuvo una relación sentimental con su ahora jefa. “Llevas un año de cero contacto con tu ex y hoy te la presentan como tu jefa… Si piensan que la vida los odia, no me conocen”, versa la descripción del video que de inmediato se volvió viral. Esto dejó entrever que no quería estar cerca de la persona que alguna vez consideró como su gran amor y con quien al parecer pasaría el resto de su vida.

El video difundido en redes sociales dura apenas 13 segundos, pero fueron suficientes para enganchar a los internautas. En el video se puede ver a Leonardo sentado en lo que parece ser un salón de juntas junto a sus demás compañeros, pero no esperaba que su nueva jefa sería su antiguo amor.

¿Cuánto tiempo duró con su ex?

Leonardo Contreras compartió su reacción al ver que su expareja sería su nueva jefa. En comentarios, el joven contó que mantuvo una relación sentimental con ella por 3 años y durante un año no había sabido nada de ella.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, desde burlas por la curiosa coincidencia hasta sugerencias para que Leonardo renunciara a su empleo.

“Dios te agarró como su guerrero principal”, “Pide tu renuncia de una vez”, “La vida: ese día me pasé de lanza”, “No es que me guste el chisme, es que me encanta… te seguiré solo porque quiero saber más”, fueron algunos de los comentarios.