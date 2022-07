VIDEO: Juan Son, exvocalista de Porter, confiesa que su padre abusó de él.

Juan Son, exvocalista de Porter, una de las más icónicas de México en el género alternativo-independiente-experimental a principios de los 2000, rompió el silenció y abrió su corazón para compartir con sus fans una de las historias más complicadas de su vida.

Juan Son destacó con su estilo exótico, extravagante y andrógino; sin embargo, tomó la determinación de apartarse de la banda y su paradero fue desconocido por muchos años, hasta que en 2019 se presentó en el Teatro Metropolitan, desde entonces, ha estado muy activo en sus redes sociales.

El cantante compartió en su canal de YouTube un video titulado “La historia más difícil de mi vida”, donde reveló que su padre abusó de él cuando era niño.

Juan Son rompe el silencio

El músico reveló que desde muy pequeño sus padres lo llevaron con diversos psiquiatras, fue ahí donde reveló que su padre abusó de él cuando era niño. “Siempre estaban intentando hacerle ver a la sociedad que yo estaba mal”, declaró.

Juan Carlos Pereda (nombre real del cantante) reveló que desde pequeño padecía enfermedades veneras, por lo que constantemente estaba medicado, incluso habló sobre los dolores que sentía a la hora de evacuar.

“Fue duro porque yo constantemente tenía enfermedades venéreas de niño, pensaba que era normal porque de niño no entiendes, como que orinaba cuchillos. Mi mamá me empastillaba y pensaba que era normal. Me acuerdo que ese psiquiatra, Fernando Moreno, me dijo: ‘El problema son tus papás’, lo resumió todo muy fácil. Me dijo: ‘No necesitas nada de pastillas, los que están mal son tus papás’. Lo guardé en mi corazón… Es raro como no enfrentas las cosas, las ves, pero hasta que después pasa el tiempo y empiezas a unir los cabos”, declaró.

Pero eso no es todo, Juan detalló que cuando su papá se metía a su cuarto y lo violaba todo se convertía en un cuento de terror y comparó eso con el castillo de Maléfica (personaje de la Bella Durmiente).

“Despertaba con sangre en la nariz o con lagañas de tanto llorar que me tenían que limpiar en la mañana”, añadió.

¿Su mamá fue cómplice? El cantante también señaló que su madre encubrió todo. “Mi mamá es la persona más dura y cruel que conocí en mi vida, era muy manipuladora (…). Ella entendió que si hacía creer a las personas que yo era una persona con problemas mentales, ella se expiaba. Entonces, esa vez le dije lo que pasó y algo cambió en su cara, y a partir de ahí: ‘Estás loco’. Y mis hermanos también me declararon loco”.

El exintegrante de Porter aseveró que intentó contar un poco de su pasado en el tema “Mermaid Sashimi”, por lo que aseguró que después de sus palabras sus fans ni nadie volvería a ver el video de la misma forma.

Así se encuentra Juan Son tras lo sucedido

Por último, el cantante externó que está muy feliz y disfrutando de la vida, además, señaló que aún tiene muchas metas por cumplir y ya asimiló lo sucedido, por ello, decidió abrirse y contárselo a sus fans.



“Yo fui una víctima, me hicieron pasar por algo muy injusto y es superimportante que a pesar de que una persona fue asquerosamente egoísta y que las otras personas jugaron un juego extremadamente criminal, entender que así puedes tener una vida chida y que puedes usar esde dolor para ayudar a otras personas”, finalizó Juan Son.