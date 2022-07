Vanessa Guzmán sufre accidente automovilístico y termina en el hospital.

Vanessa Guzmán ha acaparado las miradas desde hace algunos meses debido a su increíble cambio físico, pues la actriz decidió alejarse del mundo del espectáculo e incursionar dentro del fisicoculturismo donde ha destacado considerablemente; sin embargo, esto le ha valido ser blanco de críticas, pero ahora no sorprendió por su apariencia sino por una publicación que hizo en su cuenta de Instagram donde reveló que sufrió un accidente automovilístico.

EXCLUSIVA. ¿Vanessa Guzmán es una actriz conflictiva? Ella responde.

La actriz informó que tuvo un percance automovilístico, por ello, tuvo que recibir atención médica en un hospital de Texas, así lo informó en sus redes sociales.

“Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó”, escribió.

Guzmán, de 46 años, compartió que afortunadamente viajaba sola, y aunque su automóvil sí sufrió daños, ella se encuentra bien; sin embargo, se mostró preocupada por los entrenamientos para su siguiente competencia.

“Gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación. Acá en el video les explico con más detalles, muchas gracias por sus mensajes quienes ya sabían, se les agradece infinitamente”, añadió.

Te puede interesar: Yrma Lydya: Abogado de Jesús “N” rompe el silencio tras salir de la audiencia.

Fans de Vanessa le envían mensajes de apoyo

Vanessa Guzmán explicó que únicamente tenía un fuerte dolor de cuello, pero nada de consideración, por lo que sus fans le enviaron mensajes de apoyo.

“Gracias a Dios que estás bien Vane y que no pasó a mayores!”, “Hermosa Vanne!! Te recuperarás muy pronto! Tienes huesos como de hierro y tu mente fortalecida!” y “Que te mejores hermosa, te deseo lo mejor”, fueron algunos de los mensajes que sus fans le hicieron llegar a la actriz.