VIDEO: Madre corre a su hija con todo y su nieta por andar de fiesta y no hacerse responsable

El internet y las redes sociales lo han vuelto a hacer, pues recientemente nos regalaron una de esas historias memorables que se vuelven virales, aunque el hecho generó todo tipo de opiniones, ya que una madre corrió de su casa a su hija con todo y su nieta porque ella se la vive de fiesta en fiesta y no se hace responsable de su pequeña.

Tal como si se tratara de un melodrama o de una de esas historias de televisión, una madre de raíces mexicanas que vive en Estados Unidos decidió correr de su casa a su hija y a su nieta porque ella no se hace cargo de la pequeña.

El video se hizo viral en TikTok gracias al usuario identificado como @jorgepiteros1385. Actualmente el clip ya acumula miles de reproducciones y reacciones, algunas a favor y otras en contra de la madre que corrió a su hija y a su nieta.

¿Cómo es el video? El video viral muestra a una joven saliendo de su casa con su hija en brazos, mientras que con la otra mano va jalando su maleta. De fondo se puede escuchar la voz de su madre reprochándole que no se hace cargo de su hija.

“A ver si así corriéndote de la casa haces caso, ¿no que no me ocupabas para nada? ¡A ver quién te va a agarrar ahí en la calle”, dice la madre a su hija.

No obstante, la joven interrumpió a su madre diciéndole: “¡Bueno, ya me corriste, ya deja de molestar… por favor”. Acto seguido, la madre le dice que a donde vaya a tener que pagar renta, a lo que su hija le contesta que ese no es su problema.

Por último, la madre le dice “que Dios te bendiga” y su hija le responde: “Te vas a arrepentir, vas a estar llorando que vuelva y pura ma… que vuelvo (…) Por mi tragaban y se van a morir de hambre”.

“Corre” a su hija de la casa por andar de fiesta

pic.twitter.com/sUpPar55Km — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 15, 2024

¿Cuál fue la reacción de las redes?

Como mencionamos anteriormente, el hecho generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues mientras unos estuvieron de acuerdo, otros no vieron con buenos ojos que la madre corriera a su hija y a su nieta de su casa y tacharon el acto de un acto inhumano.

“Le decimos, ¿o que aprenda a la mala?”, “La mamá quiere que le vaya bien o mal a su hija… que alguien me explique”, “Yo sí apoyaría a mi hija a que salga a divertirse, yo cuido a mis nietos”, “Fue un acto de amor puro, apuesto que le dolió más a la madre pero le puso valor”, fueron algunos de los comentarios.

