VIDEO: Muere famoso boxeador de un infarto en el ring.

El mundo del boxeo y del deporte volvió a vestirse de luto tras el sensible fallecimiento del pugilista alemán nacido en Turquía, Musa Yamak, quien perdió la vida tras colapsar en pleno combate contra Hamza Wandera.

El pugilista de 38 años de edad debutó en 2017 y ostentaba un récord de 8-0 en su corta trayectoria profesional, hasta que perdió la vida el sábado pasado cuando se enfrentó al ugandés Hamza Wandera. Al iniciarse el tercer asalto, el boxeador alemán comenzó a sentirse mal y de inmediato se desplomó sobre la lona ante la mirada atónita del réferi y su contrincante.

El deportista fue atendido por su cuerpo médico, incluso fueron ayudados por gente del público hasta que llegaron los servicios de emergencia, los cuales trasladaron a Yamak al hospital más cercano para intentar reanimarlo; sin embargo, poco y nada pudieron hacer por el boxeador que perdió la vida.

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De acuerdo con la policía, cerca de 50 personas arremetieron contra los servicios de rescate al considerar que su intervención fue tardía. Bild aseguró que algunos boxeadores con entrenamiento paramédico tuvieron que asistir a su compañero de profesión.

Así mismo, se informó que el evento fue cancelado y los espectadores fueron desalojados del inmueble, mientras que en el ring retiraron las cuerdas y algunos ayudantes removieron algunas sillas para despejar la zona y así poder trasladar al boxeador.

¿Quién era Yamuza Yamak?

Como mencionamos anteriormente, Yamak nació en Turquía, pero tenía la nacionalidad alemana, su debut en el boxeo llegó en el 2017, previo a su último combate ante Wandera, Muza marchaba invicto con racha de 8 victorias, todas por nocaut.

Su combate más recordado, fue cuando noqueó al bielorruso Siarhei Huliakevich en noviembre de 2021, en la cual obtuvo el título WBFed International.

