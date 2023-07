Captan a pareja en cablebús teniendo relaciones sexuales (VIDEO)

Tal como el tema “Desesperados” de Rauw Alejandro, dos jóvenes no se aguantaron las ganas ni la calentura y le dieron rienda suelta al deseo mientras viajaban a bordo de un teleférico en Guayaquil, Ecuador.

¿Cómo sucedieron los hechos? Aprovechando que se encontraban solos en la cabina del Cablebús o teleférico, la pareja decidió mantener relaciones íntimas. Las imágenes mostraron a los jóvenes besándose y tocándose antes de sostener relaciones sexuales.

#Urbaneando disfrutamos de una hermosa vista en el cablebús

En el video se aprecia cómo el hombre se percata de la existencia de una cámara de seguridad antes del encuentro, pero al parecer no le dice nada a la joven que se muestra sorprendida al finalizar el video.

En la grabación, con fecha del pasado 24 de junio, se logra escuchar cómo personal de seguridad utilizó las bocinas para emitir un mensaje: “En la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad”.

Video de pareja teniendo relaciones en un teleférico causa polémica

El hecho se volvió viral en redes sociales, pues mostró a la pareja teniendo relaciones íntimas al interior del teleférico. Actualmente, la grabación ya cuenta con millones de reproducciones, pero también generó una gran polémica.

De acuerdo con los internautas, los hechos tuvieron lugar en el Cablebús, el sistema de transporte inaugurado el 11 de julio de 2021. Posteriormente, se dio a conocer que todo sucedió en la Aerovía de Guayaquil, Ecuador.

Como era de esperarse, el video generó indignación en redes y los comentarios no se hicieron esperar: “Me enfurece que hagan este tipo de cosas”, “Es el resultado de no actuar correctamente, tienen derechos, pero hoy en día todo está conectado”, “No hay respeto por nada ni nadie”.

¿Qué va a pasar con la pareja del teleférico?

Tras lo sucedido, medios locales aseguraron que la “Aerovía Guayaquil indicó que rechaza los actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Así como la difusión del material audiovisual que circuló de manera masiva. Además, aseguraron que activaron los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado: ‘Ya no forman parte del consorcio a raíz del incidente’”.

Por su parte, la Policía de Ecuador anunció que están investigando el caso para dar con el paradero de la pareja, ya que mantener relaciones sexuales en un lugar público en Ecuador es ilegal.

Sin embargo, el medio D’Una de Ecuador consultó a un abogado, quien aseguró que los jóvenes no cometieron ningún delito, ya que su conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal y acusó al controlador de las cámaras por no intervenir en el acto y difundir el material audiovisual.

💯Cablebus Video Viral de Pareja Jovenes en Teleferico el a Twitter, video del teleférico twitter, teleferico guayaquil video completohttps://t.co/WKNKJEZFqz pic.twitter.com/SF742eW3iD — Vivak Tomar (@VivakTomar48814) July 14, 2023

¿Qué dice la ley en México sobre tener relaciones en vía pública?

En México no existe ninguna ley u ordenamiento que regule tener relaciones sexuales en vía pública. De acuerdo con el artículo 16 constitucional “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

A pesar de que no existe norma expresa que lo prohíba, se dice que es una conducta que atenta contra la moral y las buenas costumbres, por lo que muchos policías lo han convertido en un negocio para abusar de su autoridad argumentando “faltas a la moral”.

Pero la Ley de Cultura Cívica no contempla en ninguno de sus artículos esta falta como tal. “Faltas a la moral” es una aberración que en la ley no existe. Por lo que aquellas personas que sean sorprendidas no pueden ser remitidas ante ninguna autoridad y mucho menos pueden pedirles dinero para dejarlos en libertad.