VIDEO: Profesor y alumno del IPN protagonizan pelea en la calle.

En redes sociales circula el video de un alumno y un maestro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Zacatenco protagonizando una pelea a las afueras del plantel debido a un conflicto personal, que se desarrolló en una página de reseñas.

Es bien sabido que ocasionalmente los estudiantes de diferentes escuelas resuelvan sus conflictos con ‘un tiro’; sin embargo, no es nada común que eso suceda entre alumno y profesor y menos a plena calle, donde el tránsito tuvo que ser detenido por completo debido al tumulto de jóvenes que estaban expectantes.

El usuario de Twitter Ricardo Flores difundió un video en el que aparece un sujeto que viste short verde y camiseta blanca que aparentemente es un profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica campus Zacatenco (ESIME) al que apodan ‘El Peters’, perteneciente al IPN, mientras que el joven con el que se mide a golpes es un alumno de la institución conocido como ‘Puños de oro’.

‘El Peters’ llegó a las afueras del plantel educativo y soltó algunos gritos como: “pongo aquí mi honor y mi nombre” y “yo sí llegué”, mientras esperaba a un rival. Luego de unos segundos, uno de los espectadores encaró al hombre, tras hacerse de palabras, el profesor se dejó ir contra el alumno.

En las imágenes se observa el encuentro entre profesor y alumno, quienes a puño limpio y patadas arreglaron sus diferencias sobre la Avenida Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, tuvo que intervenir un elemento de la policía capitalina para poner fin al conflicto.

Pelea entre profesor y alumno en la ESIME Zacatenco del @IPN_MX

Puños de Oro Peters pierde su invicto y el campeonato de peso walter. Todo por no saber dar clases, hacen falta varios profesores.#Pelea#Peters pic.twitter.com/RJJiP31jXw — Ricardo Flores (@Ricardo48585090) May 11, 2022

¿Por qué inició el conflicto?

Las diferencias entre maestro y alumno habrían iniciado en 2019, a través de una página de reseñas llamada “Profes de ESIME”, donde el joven publicó una mala reseña del maestro Luis Alfredo López Lira Peters.

En el comentario se puede leer: “Este profe ni siquiera lleva preparada su clase, le pide a los alumnos que lleven ejercicios para él solo resolverlos, a veces ni siquiera los termina de resolver porque no encuentra la forma, no da temas ni nada, solo pide que busquen los ejercicios, no hace exámenes, y de pide $60 por punto, sí, te cobra por tu calificación, te dice que no es obligatorio pagar, que si quieres puede pagar o puedes pasar normal asistiendo a clase y participando, lo peor del caso es que no deja tarea, no da participaciones ni nada con lo que pueda calificarse, casi casi te obliga a pagar tu calificación”.

“Sí sabe mucho sobre la materia porque cuando le llegas a preguntar alguna duda, la mayoría de las veces te las resuelve, pero no te enseña nada más a menos que le preguntes una duda tuya. La mayoría de las veces en su clase se la pasa platicando con los alumnos de otras cosas, y solo da una clase a la semana de las 4 o 5 clases que debe de dar a la semana”, añade el comentario.

Captura de pantalla.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que el profesor respondió a los comentarios que lo “calumniaban” y tachó al estudiante de “ignorante” y “cobarde”.

“¿Por qué no lo dijiste en clase? ¿Estabas esperando pasar sin hacer esfuerzo? Como buen mediocre que eres escudándote en el anonimato de esta página. Eres de los que reprobaste el examen de admisión y entraste a la ESIME porque había que cubrir todos los lugares disponibles por cuestiones de políticas, así funciona la educación pública en México. Eres un ignorante y cobarde, lo hubieses dicho en clase. Tu argumento no tiene lógica, por un lado, dices “sabe mucho de la materia” y por otro “a veces ni siquiera puede resolver los problemas”, versa una parte de la respuesta del profesor del IPN.

Captura de pantalla.

Finalmente, ambos se insultaron en los comentarios y un usuario anónimo arregló la hora, el día y el lugar del encuentro, donde maestro y alumno del IPN arreglarían sus diferencias.