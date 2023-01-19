Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

(VIDEO) ¡Quería grabar un buen video para redes, pero se resbaló!

Estos muchachos disfrutaban de las vistas en Venecia con un delicioso helado. Uno de ellos posó, pero no se fijó que los escalones estaban mojados.

caída venecia

Escrito por: Redacción Azteca UNO

¡Que buen sentón se acomodó! Esta pareja paseaba felizmente por las calles de Venecia. Encontraron un buen lugar para tomar fotos y video. Todo parecía en orden, hasta que uno de ellos gritó: 'Oh no!'. Se resvaló en unos escalones y se mojó el trasero.

Una rica parrillada de mariscos callejera en la CDMX.

Además de la caída, el hombre disfrutaba de algo fresco en un vaso. Ya sea un helado o un agua fresca, tuvieron que volver a comprar otro, porque se perdió en los canales de la ciudad italiana. Para la próxima, antes de empezar un video, que tengan más cuidado en ver por dónde pisan.

Galerías y Notas Azteca UNO