(VIDEO) ¡Quería grabar un buen video para redes, pero se resbaló!

¡Que buen sentón se acomodó! Esta pareja paseaba felizmente por las calles de Venecia. Encontraron un buen lugar para tomar fotos y video. Todo parecía en orden, hasta que uno de ellos gritó: 'Oh no!'. Se resvaló en unos escalones y se mojó el trasero.

Una rica parrillada de mariscos callejera en la CDMX.

Además de la caída, el hombre disfrutaba de algo fresco en un vaso. Ya sea un helado o un agua fresca, tuvieron que volver a comprar otro, porque se perdió en los canales de la ciudad italiana. Para la próxima, antes de empezar un video, que tengan más cuidado en ver por dónde pisan.