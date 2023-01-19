(VIDEO) ¡Quería grabar un buen video para redes, pero se resbaló!
Estos muchachos disfrutaban de las vistas en Venecia con un delicioso helado. Uno de ellos posó, pero no se fijó que los escalones estaban mojados.
¡Que buen sentón se acomodó! Esta pareja paseaba felizmente por las calles de Venecia. Encontraron un buen lugar para tomar fotos y video. Todo parecía en orden, hasta que uno de ellos gritó: 'Oh no!'. Se resvaló en unos escalones y se mojó el trasero.
Una rica parrillada de mariscos callejera en la CDMX.
Además de la caída, el hombre disfrutaba de algo fresco en un vaso. Ya sea un helado o un agua fresca, tuvieron que volver a comprar otro, porque se perdió en los canales de la ciudad italiana. Para la próxima, antes de empezar un video, que tengan más cuidado en ver por dónde pisan.
💥 Iba con un posado de impresión y lo amenicé con chapuzón pic.twitter.com/Ekz2BYgzZL— 🔸🔶 𝗣𝗨𝗦𝗛 Ⓡ🔶🔸👊🏻🔞 (@Push_Tuitero) October 3, 2022