VIDEO: Sacerdote golpea a bebé durante bautizo

Las redes sociales han revivido un momento que causó gran indignación hace algunos años, pues se ve a un sacerdote golpeando a un bebé en pleno bautizo, algo que sin duda alguna no le gustará a Diosito, pero de poco parece importarte al cura que perdió el control.

En el clip se puede ver al sacerdote dándole una cachetada al recién nacido que no paraba de llorar durante su bautizo. Este hecho tuvo lugar en 2018; sin embargo, fue revivido por en redes sociales por los internautas.

A pesar de que el hecho tuvo lugar hace ya varios años, sigue causando la misma indignación y no es para menos, pues se ve el momento justo en que el sacerdote pierde los estribos y abofetea al bebé en la mejilla.

¿Qué es el bautismo? En el cristianismo y catolicismo, el bautismo es considerado uno de los sacramentos fundamentales. Es un acto simbólico mediante el cual una persona es sumergida en agua o tiene agua derramada sobre ella como un símbolo de purificación, renovación y la aceptación de la fe cristiana.

El bautismo puede realizarse de diversas formas, como el bautismo por inmersión (sumergiendo completamente al individuo en agua), el bautismo por aspersión (rociando agua sobre la cabeza) o el bautismo por efusión (derramando agua sobre la cabeza). Las prácticas específicas pueden variar según la tradición cristiana, ya sea católica, protestante u ortodoxa.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Los bautizos son rituales sencillos que no duran mucho tiempo; sin embargo, es común que los niños no paren de llorar, pero esa no es justificación para hacer algo como lo que hizo este sacerdote que perdió los estribos.

Durante la ceremonia el padre, cansado de los sollozos del bebé, decidió abofetearlo frente a sus padrinos y padres, provocando que su llanto fuera todavía más fuerte. Los padrinos que sostenían al bebé quedaron atónitos ante la reacción del sacerdote.

Después de lo sucedido una tercera persona apareció mostrando su inconformidad, ante ello, el sacerdote intentó abrazar al infante para tapar su boca con sus manos e intentar calmar su llanto.

Priest slaps baby for crying during baptism pic.twitter.com/ltJAmAEieZ — Crazy Clips (@crazyclipsonly) January 22, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el video causó la indignación de los internautas quienes reaccionaron con mensajes como: “Madre mía. Me pasa a mí con mi hijo y ese viejo conocía a Dios de verdad”, “Yo que el papá le hubiera puesto un chin…”, “La culpa es de los padres que se meten en rituales ya 3000 años y seguimos en la misa esperando milagros y solo se tienen abusos”, “Todos critican al viejo… pero no se hagan, es lo que todos quisieran hacer cuando un bebé grita como loco”.

