VIDEO: Santa Fe Klan y Millonario sorprenden a familia con extraña petición

¿Te imaginas estar en la comodidad de tu casa y que de pronto Santa Fe Klan y Millonario toquen a tu puerta? Pues eso le sucedió a una familia que se vio sorprendida por ambos cantantes, quienes tocaron a su puerta para pedirle permiso de pasar a su baño.

Actualmente Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, de 25 años de edad, y el cantante César Renato Suárez Morales, mejor conocido como Millonario, de 39 años, se encuentran trabajando en una colaboración musical, algunos detalles fueron compartidos por Millonario en su cuenta de Instagram.

¿Por qué se hicieron virales Santa Fe Klan y Millonario?

En redes sociales, el periodista Frank Trejo dio a conocer que Santa Fe Klan y Millonario se encontraban grabando escenas de su video musical cuando de pronto tuvieron la necesidad de ir al baño.

Debido a que la grabación se llevó a cabo en plena calle, los cantante tuvieron que pedirle ayuda a una familia para que los dejaran pasar a su baño. Los hechos ocurrieron en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, Nuevo León, de donde es originario Millonario. ( Mira el video)

¿Cómo reaccionó la familia? Ante la petición de Santa Fe Klan y Millonario, la familia accedió con gusto.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el hecho no pasó desapercibido en redes sociales donde los usuarios reaccionaron de diferentes maneras, a continuación, te compartimos algunos de los comentarios:

“Claro que sí, con mucho gusto (les dejaría usar el baño) y hasta los invitaría a cenar. Ángel le regaló una cadena a mi hijo aquí en Monterrey hace tres años y aún la conserva”, mientras que otros aseguraron que “no abro, de la pura cara que tienen me dan desconfianza, no los conozco (…)” y “llamaría a la policía”.

¿Qué dijeron Santa Fe Klan y Millonario?

Hasta el momento ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto; sin embargo, Millonario compartió una galería de imágenes en las que se aprecia cómo fue el trabajo que realizaron juntos. “Si hay foto, hay video”.