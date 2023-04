VIDEO: Shocker enloqueció y golpeó a un fan que le pidió una foto.

El nombre de Shocker sigue siendo tendencia, pero no precisamente por su regreso a la lucha libre, sino por un nuevo escándalo, ya que supuestamente golpeó a un fan.

El hecho se viralizó en las redes sociales a partir de la misma acción protagonizada por el gladiador, ya que en las imágenes se observa a Shocker fuera de sí buscando pleito, mientras que en la escena también aparecieron policías.

¿Cómo fue que Shocker le pegó a un fan que le pidió una foto?

Los internautas señalaron que Shocker golpeó a una persona que se le acercó para pedirle una foto y después no se mostró muy pacífico, especialmente con los elementos de seguridad que querían bajarlo de su camioneta.

También agregaron que Shocker sobornó a los policías para que lo dejaran libre y así no pagar repercusiones por el golpe que le dio a su fan. Por ahora el exluchador no se ha pronunciado al respecto, por ello hay que ver en qué termina este escándalo.

No es la primera que José Jairziho Soria, nombre real de Shocker, está envuelto en una polémica. Ya en el pasado afirmó que tuvo intimidad con un hombre mientras éste se encontraba bajo la influencia de sustancias con el único fin de consumir drogas. “Yo tuve una relación sexual con un hombre, con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre, muy drogado y muy borracho. Lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaron que era homosexual, cuando yo me sentía la peor basura del mundo”.