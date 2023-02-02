(VIDEO) ¡Una manera ingeniosa de animar la fiesta!

Estos muchachos realizaron una maniobra divertida pero muy arriesgada. La fiesta estaba más aburrida que nada, entonces decidieron colocarse en una formación especial. Cuando comenzaron a accionarla, uno de ellos voló como volador de Papantla. ¡No lo intentes en casa!

Al final, como era de esperarse, todos se fueron para abajo. Las risas no faltaron y nadie resultó herido. Nos sorprende que haya durado tanto tiempo, pero lo que iba a suceder estaba más que claro. Aunque haya sido divertido, esperemos que no lo vuelvan a intentar. Más imágenes divertidas como esta en Al Extremo.