Vinculan a proceso a Pascacio “N” por abuso sexual a Vanessa Bauche.

La tarde de ayer Vanessa Bauche detuvo su llamado en el melodrama que se encuentra trabajando para revelar que Pascacio “N” fue vinculado a proceso después de que, en diciembre de 2020, lo denunciara por el delito de acoso.

¿Cuál fue la reacción de Vanessa Buache? A través de sus redes sociales, Vanessa Bauche reveló que Pascacio "N" fue vinculado a proceso, por lo que permanecerá detenido en Guadalajara, luego de que ella interpusiera una denuncia penal en su contra por delitos contra la dignidad de las personas y abuso sexual.

“Victoria!!! Se ha hecho justicia!! Luego de más de un año y medio de espera!! Han vinculado a proceso a mi agresor por mi denuncia penal interpuesta desde Diciembre del 2020 en la @fiscalia.jalisco Gracias totales por abrir camino jurídico y actuar con perspectiva de género!! Va por mí y por todas!! #NoVamosASoltarnos “NiunaMas #niunamenos”, publicó la actriz en su cuenta de Instagram.

“Gracias totales a mi equipo legal de management y estrategia, a @vive_mx, a mis hermanas y amig@s de camino y de lucha, a mi familia, a mi Hno Tito Livio (Mi Ángel Custodio) y a Dios!! #JusticiaParaTodas”, añadió.

La denuncia por violación de Sarah Nichols

Sin embargo, todavía falta que inicie el juicio en el que se determinará si Pascacio “N” es o no culpable. Cabe mencionar que este no es el único delito que enfrenta el actor, pues también existe una denuncia por violación, misma que interpuso la actriz Sarah Nichols, con quien el histrión trabajó en una serie.

Pascacio “N” se encuentra en prisión desde marzo pasado por la denuncia de Sarah Nichols, ésta reveló en entrevista a Ventaneando que el presunto abuso se dio unos días antes de que iniciaran las grabaciones de la serie de Netflix, posteriormente intentó continuar con su vida con miedo, pero se paralizó debido al miedo que estaba sufriendo.

“Ingenuamente creí que no pasa nada, puedo bloquearme yo. No sólo ante los demás, sino puedo bloquearme yo sola. Encerrarlo en una cajita en mi mente y guardarlo hasta atrás, porque ahorita en lo que me tengo que enfocar es en trabajar, porque lo peor que me puede pasar es que encima de todo me destroce mi carrera que tanto he luchado por ir creando”, relató.