Vinculan a proceso a los agresores de Alfredo Adame.

Alfredo Adame acaparó hace unos días los reflectores después de que recibiera tremenda golpiza en las inmediaciones de su casa (Tepepan, al sur de la CDMX) después de querer ayudar a unas personas tras una persecución que derivó en la muerte de dos personas.

Se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso para los agresores de Alfredo Adame, quien habló en exclusiva para Ventaneando sobre la situación legal de los implicados, así como de su estado de salud.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre sus agresores? “Quedan vinculados a proceso y quedan detenidos, o sea, en prisión preventiva se van a quedar detenidos, yo todavía tengo que presentar más pruebas contundentes por las lesiones, según ellos, yo me tiré al piso solo y yo me rompí el hocico solo, entonces, no puedo hacer yo declaraciones porque se quedan en prisión preventiva”, declaró el también actor.

En caso de que los señalados sean declarados culpable, Adame aseveró que la pena sería de 5 a 9 años o de 9 a 15 años, aunque su abogado le recalcó que el juez sería el que lo determinará; sin embargo, deberá esperar a la reclasificación de las lesiones porque hay cosas más fuertes y pruebas supervivientes de cómo se dieron los hechos.

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“Tengo pues posiblemente pérdida del ojo, o sea, la retina desprendida y me van a tener que operar, lo que es garantizado es que sea como sea el 30% de la visión ya la perdí”, añadió.

En días pasados dijo que no tenía miedo de lo que pudiera pasarle, no obstante, tras la audiencia de vinculación a proceso de sus agresores se retractó y mencionó que se siente intranquilo y atemorizado porque son personas indeseables.

“Yo estoy obviamente tranquilo, pero sí estoy atemorizado porque son personas indeseables, ya saben, están vinculados al narcomenudeo y todo ese rollo y bueno, pues sí me siento intranquilo porque viven arribita de mi casa”, recalcó.

Mientras hablaba frente a los micrófonos de Ventaneando, Alfredo Adame recibió un insulto por parte de uno de los automovilistas, por lo que reaccionó fiel a su estilo que tantos problemas le ha ocasionado.

“Adame, que bueno que te madrea…”, dijo el automovilista, a lo que el conductor respondió “chin… tu ma…” y dijo ante las cámaras que eran unos “pin… nacos”.