Vinculan a proceso a los agresores de Alfredo Adame.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre sus agresores?

“Quedan vinculados a proceso y quedan detenidos, o sea, en prisión preventiva se van a quedar detenidos, yo todavía tengo que presentar más pruebas contundentes por las lesiones, según ellos, yo me tiré al piso solo y yo me rompí el hocico solo, entonces, no puedo hacer yo declaraciones porque se quedan en prisión preventiva”, declaró el también actor.