Alfredo Adame narra cómo lo golpearon y cuál es su estado de salud.

Alfredo Adame ha estado envuelto en medio de la polémica después de lo sucedido en las inmediaciones de su casa por el rumbo de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, tras una persecución que derivó en la muerte de un policía y de otra persona.

Alfredo Adame dijo qué pasó con sus heridas y la golpiza que sufrió.

Alfredo Adame visitó este viernes el foro de Venga La Alegría donde habló de lo sucedido y mencionó que conocía al policía Segundo Javier Chalchi Álvarez, quien desafortunadamente perdió la vida en el cumplimiento de su deber, por lo que lamentó su muerte y le envió el pésame a su familia.

El actor fue una víctima colateral de lo sucedido, por ello, narró brevemente los hechos y aseguró que Tlalpan está lleno de narcomenudistas, de colombianos que prestan dinero y matan si no les pagan, de robacoches, roba partes, etcétera.

“En Mirador hay una banda de narcomenudistas, de repente, en un ajuste de cuentas llega una moto con dos personas, llega otra moto con dos personas, llega una camioneta atrás y de la primera moto le sueltan un balazo al líder de esta narcobanda y a la señora que aparece ahí. Salen huyendo los de la moto, salen huyendo los de la otra moto… ahí ya murió una persona, ahí está el primer fallecido.

Estos cuates tiran la moto, se suben a la camioneta roja, entonces el policía Chalchi se da cuenta de todo esto y los empieza a perseguir, los trata de detener, quedan detenidos por el tráfico, llega y les dice que se detengan, queda colgado del parabrisas, lo balacean y lo matan desgraciadamente”, declaró.

Adame también señaló que llegó a su casa y después salió porque había muchas patrullas, posteriormente, llegó un hombre en compañía de una mujer pidiendo ayuda, por lo que el histrión pensó que la fémina estaba embarazada, pero se percató que se trataba de un balazo cuando la subieron a la ambulancia.

Cuando el actor intentó ayudar al hombre en cuestión, este se volteó y comenzó a insultarlo y a golpearlo, acto seguido llegó un hombre por detrás y lo golpeó con un objeto contundente (de metal) y una vez en el piso lo patearon. Al llegar los elementos de seguridad, Alfredo Adame se puso de pie y se les fue encima, pero los policías lo separaron.

¿Alfredo Adame estaba grabando los hechos? En la declaración ministerial de los imputados se señala que Alfredo Adame estaba grabando; sin embargo, esta versión fue desmentida en el foro por el actor, quien aseguró que lo único que hizo fue intentar ayudar al hombre que pidió ayuda y a su acompañante, quienes son narcomenudistas y se sintieron amenazados por él.

Este es el estado de salud del actor

Adame reveló que tiene cuatro fracturas en el cráneo, las cuales requieren operación, por lo que le serán colocadas placas de platino o titanio en aproximadamente tres o cuatro semanas. Así mismo, recalcó que con el ojo derecho no puede ver bien; sin embargo, es necesario que se desinflame su ojo o de lo contrario podría dañar su nervio óptico y podría perder la vista.

El también conductor dijo que los imputados se encuentran detenidos y este viernes se llevará a cabo la primera audiencia en el Reclusorio Varonil Sur ubicado en la alcaldía Xochimilco, posteriormente, habrá dos audiencias más, la última de vinculación a proceso, por lo que podrían ser sentenciados de 5 a 9 años de prisión, incluso, mencionó que un vecino suyo grabó todo lo sucedido.

Alfredo Adame dijo no tener miedo de que le pueda pasar algo pese a que los dos sujetos tienen denuncias penales y han estado en prisión. Por último, declaró que sus hijos no lo han buscado y él no piensa hacerlo. “No me han llamado (mis hijos) ni me interesa que me llamen”, finalizó.