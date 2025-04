Violeta Isfel: Fans confirman que sí cobraba por fotos y videos

El pasado fin de semana les platicamos sobre el caso de Violeta Isfel, actriz que se negó a enviarle un saludo al hijo de la maquillista de un programa de espectáculos, pues aseguró que ella cobraba por hacer esos contenidos.

Como mencionamos anteriormente, se dio a conocer que Violeta Isfel estuvo como invitada en el programa “De Primera Mano”, donde presuntamente se negó a grabar un video con la maquillista del staff.

La actitud de la actriz dejó mucho que desear porque la maquillista le solicitó a Violeta Isfel un video para su hija, quien es su fan; sin embargo, ella se negó rotundamente, pues por este tipo de contenidos especializados cobra cierta cantidad de dinero.

¿Cuánto cobra Violeta Isfel por saludo? Luego de que la actriz presuntamente se negara a enviarle un saludo al hijo de la maquillista, se ha dado a conocer cuánto cobra la actriz por mandar saludos.

En redes sociales especifica que un video saludo de Violeta Isfel tiene un costo de 300 pesos y se manda de 3 a 5 días hábiles a partir del pago.

“Si deseas un video saludo, un mensaje personalizado, una felicitación o sorprender a esa persona que tanto quieres pide tu video de menos de 1 minuto con nosotros. Tiene un costo de $300 y se te envía de 3 a 5 días hábiles a partir de tu pago”.

Por último, se menciona que el video es para una sola persona, no se puede mencionar a más: “El video es completamente personal, no se puede hacer menciones de marcas, patrocinios o negocios, esto es directamente con ella en sus redes o en su equipo de trabajo”, versa un publicación que fue difundida en la página de X “Cultura Pop”.

Violeta Isfel cobra $300 por saludos de menos de un minuto. https://t.co/MPyNic89em pic.twitter.com/DDj77GzPI7 — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 25, 2025

¿Viioleta Isfel sí cobrara por fotos y videos?

Después de que se ventilara esta situación, diversos internautas e influencers compartieron sus experiencias negativas con la actriz, acusándola de tener actitudes groseras.

En un video publicado por la cuenta de Belit Bujaidar, se recopilaron diversas opiniones en torno a Violeta Isfel, la mayoría de ellas asegurando que ha tenido la misma actitud desde hace varios años.

“Tenía un restaurante de hamburguesas aquí en mi ranchito, donde ella lo atendía personalmente, la gente emocionada llegaba a CONSUMIRLE y ella les cobraba las fotos en 100″, “Yo me la encontré en Mazatlán, ambas nos estábamos hospedando en el mismo hotel lleno de gringos que literalmente ni la topaban, fui la única persona en acercarse y pedirle una foto y me quiso cobrar”, “Yo una vez me la encontré en el cine y me emocioné mucho porque ya había pasado una novela de ella. Le pedí una foto, me volteó los ojos y se dio la vuelta (yo era muy fan y estaba pequeña)” y “Hace unos años, una trabajadora de Office Depot también la funó porque se portó muy déspota con ella y otros trabajadores”, fueron algunos de los comentarios.