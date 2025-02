⁠VIRAL: Así fue como bomberos de la CDMX salvaron al gato de Regina Blandón

Un momento de angustia terminó con un final feliz para la actriz Regina Blandón y su gatito. Fue durante la madrugada de este miércoles 19 de febrero de 2025 que la mascota de la artista quedó atrapada en una situación peligrosa a un grado que tuvieron que hacerse presentes los bomberos de la Ciudad de México para salvarlo. Sin embargo, algo que no pasó desapercibido por los internautas es que sin querer se reveló la dirección de la actriz mexicana.

Así fue como bomberos de la CDMX salvaron al gato de Regina Blandón

Fue a través de la cuenta oficial de X de los bomberos de la CDMX que se dio a conocer el rescate del gatito. De acuerdo con el reporte, el felino quedó atrapado entre un ducto de aire acondicionado y una pared; no obstante, este incidente se hizo viral de inmediato por varias razones. La primera porque se trató del gato de la actriz de 34 años de edad, y la segunda porque se filtró la dirección en la que vive la protagonista de diversas series y películas mexicanas.

“Rescatamos a un gatito que se encofraba atrapado entre un ducto de aire acondicionado y una barda. Esto en calle Guadalajara, colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue entregado ileso a su dueña (Regina Blandón)” Servicio concluido”, se lee en el post en X.

Como era de esperarse, muchos comenzaron a opinar al respecto y el post de los bomberos capitalinos se llenó de comentarios hilarantes sobre la situación: “Ay Michi, ¿por qué no eres un gatito normal?”, “Ahora todos sabemos dónde vive la Bibi” y “Ay Bibi, ¿por qué no puedes tener un gato normal?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. Es importante señalar que, hasta el momento, Regina Blandón no se ha pronunciado al respecto.

