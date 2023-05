VIDEO: Imprudente chofer de autobús chocó a propósito con un auto.

Dos sujetos persiguieron a un conductor a plomazos y perdió la vida.

Este video fue captado por un copiloto que metros atrás del incidente se dio cuenta de que empezó a discutir el chofer de un autobús con el conductor del auto rojo, en cuanto se percató de los hechos empezó a grabar, ya que presintió que la discusión seguiría o pasaría a mayores, lo cual sucedió. Después de empezar la discusión en una desviación para salir a carriles laterales, se puede ver cómo el chofer del autobús empezó a pegarse mucho hacia el carro rojo, hasta que logró darle un choque de lado. El impacto fue bastante fuerte, lo que hizo que el conductor perdiera un poco el control del auto aunque logró estabilizar el volante.

Afortunadamente no hubo más que daños materiales, nadie salió herido, pero es lamentable que el conductor del autobús siguió su paso como si nada hubiera pasado. Los demás automovilistas quedaron atemorizados ante los hechos y lo peor es que hasta ahora no se ha reportado ninguna detención por este caso. Es increíble observar cómo a estas alturas de la vida, de ver tantos accidentes viales y pérdidas humanas no se puede tener un poco de prudencia.