VIDEO: ¡Imprudente ciclista! Llevaba prisa y la arrolló un camión.

¡Recogido por la muerte! Un hombre falleció mientras estaba caminando.

En muchas ocasiones se piensa que los conductores de automóviles o grandes camiones son culpables de diversos accidentes con motociclistas o ciclistas. En este video podemos observar que la persona que conducía el camión verde no tuvo la culpa de tal incidente, ya que la chica que iba pasando con su bicicleta decidió imprudentemente cruzar la carretera justo cuando el semáforo cambió a color verde, lo cual significa para los conductores que pueden seguir en marcha.

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Es claro que la joven no midió las consecuencias, pues cuando iba a la mitad de la carretera ya era obvio que el semáforo estaba en verde y aun así decidió pasar frente a un camión. Al ser tan grande el transporte fue un punto ciego para el conductor, lo cual fue imposible ver a la ciclista y el camión le pasó por encima dejándola sin movimiento sobre la carretera. Lamentablemente la chica perdió la vida debido a su irresponsabilidad y con este video podemos darnos cuenta de que no solo los automovilistas son culpables de los accidentes.