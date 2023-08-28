VIDEO: Se compran colchones, tambores, lavadoras... ¡Ahora en inglés!

Todos conocemos la famosa frase de "se compran colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda…", ya que se ha vuelto un anuncio de venta sonoro sumamente famoso en muchas partes de México, pero en especial ha pasado a ser un anuncio de la cultura popular en la Ciudad de México. Como todo buen negocio debe actualizarse, y este lo hizo, debido a que en algunas zonas de la ciudad llegan cada vez más extranjeros, la forma de hacer negocios evolucionó al idioma inglés. Mediante el video podemos observar y escuchar la forma tan ingeniosa en que el dueño de uno de los negocios más famosos del país de compra de fierro viejo realizó su anuncio sonoro en inglés, con el fin de aumentar a los posibles vendedores extranjeros.

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La popular frase que todos tenemos en mente ahora está también en inglés y aunque parezca algo muy gracioso, para estos negocios es un gran beneficio, porque logran expandir aún más su comercio con personas que viven en México y no logran entender del todo el español. Como dato curioso, este anuncio se grabó en casete por primera vez en el 2005 por la hija de un señor que se dedica a la compra de los productos que se mencionan, y se volvió tan famoso que en la actualidad se han hecho canciones, y hasta se puede escuchar en películas que buscan dar una perspectiva de lo que es México en un día normal. Cabe resaltar que hay un registro de la grabación, pero los autores no tienen ningún beneficio económico de ella, sin embargo están felices de que sea algo que representa a la cultura popular de la Ciudad de México y se haya expandido en el resto del país.