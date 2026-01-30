La sala es el espacio donde los habitantes de un hogar pasan más tiempo, pues es el punto de reunión para el ocio, después de un día largo de escuela o trabajo. Por ello, es indispensable que sea acogedor y luzca tanto elegante como moderna y un librero le puede dar ese toque que tanto buscabas y más aún si los tonos de la pared son del color que es tendencia en este 2026.

Un librero no solo es un mueble más en la sala o para ordenar todos tus libros favoritos, pues también sirve para poner los discos de tu artista favorito a las fotografías de algún viaje u ocasión especial. Estos son los 42 diseños para remodelar baños pequeños y hacer que se vean grades y elegantes.

De acuerdo con un artículo del portal de una tienda departamental, los libreros cuentan con medidas ya establecidas, a fin de que sean funcionales para las personas. Por ello, debes contemplar bien el espacio donde lo pondrás, ya que sus dimensiones son de 30 a 35 centímetros de profundidad, aunque puedes hacerlo a tu gusto, en caso de optar por acudir a una carpintería.

Los mejores libreros sencillos para la sala del hogar

1. Librero bajo: Es una buena opción para espacios reducidos, o bien para ponerlo en el recibidor de la casa.

5 ideas para una sala moderna con librero sencillo: dale un toque a tu hogar|Pinterest

2. Librero modular: Se compone de diferentes materiales y son una buena opción por su fácil armado y por ubicarlos donde mejor te convenga.

5 ideas para una sala moderna con librero sencillo: dale un toque a tu hogar|Office Depot

3. Librero empotrado: Estos son de los más clásicos muebles. Son colocados en espacios vacíos, por ejemplo, en algún hueco de la sala o debajo de las escaleras.

5 ideas para una sala moderna con librero sencillo: dale un toque a tu hogar|Pinterest

4. Libreros de repisas: Una buena opción si no cuentas con un gran presupuesto y careces de espacio.

5 ideas para una sala moderna con librero sencillo: dale un toque a tu hogar|Pinterest

5. Librero metálico: Este tipo le dará un toque diferente a tu sala, pues lo puedes mandar a hacer a una herrería con diferentes tipos de formas.