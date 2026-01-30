5 ideas para una sala moderna con librero sencillo: dale un toque a tu hogar
Este mueble en tu sala no solo te servirá para ordenar tus libros, sino también son ideales para poner discos de tu artista favorito o fotografías
La sala es el espacio donde los habitantes de un hogar pasan más tiempo, pues es el punto de reunión para el ocio, después de un día largo de escuela o trabajo. Por ello, es indispensable que sea acogedor y luzca tanto elegante como moderna y un librero le puede dar ese toque que tanto buscabas y más aún si los tonos de la pared son del color que es tendencia en este 2026.
Un librero no solo es un mueble más en la sala o para ordenar todos tus libros favoritos, pues también sirve para poner los discos de tu artista favorito a las fotografías de algún viaje u ocasión especial.
De acuerdo con un artículo del portal de una tienda departamental, los libreros cuentan con medidas ya establecidas, a fin de que sean funcionales para las personas. Por ello, debes contemplar bien el espacio donde lo pondrás, ya que sus dimensiones son de 30 a 35 centímetros de profundidad, aunque puedes hacerlo a tu gusto, en caso de optar por acudir a una carpintería.
Los mejores libreros sencillos para la sala del hogar
1. Librero bajo: Es una buena opción para espacios reducidos, o bien para ponerlo en el recibidor de la casa.
2. Librero modular: Se compone de diferentes materiales y son una buena opción por su fácil armado y por ubicarlos donde mejor te convenga.
3. Librero empotrado: Estos son de los más clásicos muebles. Son colocados en espacios vacíos, por ejemplo, en algún hueco de la sala o debajo de las escaleras.
4. Libreros de repisas: Una buena opción si no cuentas con un gran presupuesto y careces de espacio.
5. Librero metálico: Este tipo le dará un toque diferente a tu sala, pues lo puedes mandar a hacer a una herrería con diferentes tipos de formas.