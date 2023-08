VIDEO: Trabajadores de mudanza arruinaron un refrigerador ¡nuevecito!

Bien dice el dicho que dos cabezas piensan mejor que una, pero en este caso no aplicó, porque ni seis cabezas pudieron pensar en una mejor técnica para no arruinar las cosas. Los hombres que podemos ver en el video son trabajadores de mudanza y su objetivo en ese momento era subir un refrigerador a un segundo piso de una casa. Al principio todo parecía ir de maravilla y estaban bastante confiados de lo que estaban haciendo como todos unos expertos, pero cuando estaban a punto de lograr subir el electrodoméstico se les fue de las manos a todos, como si fuera mantequilla.

Directo de las “bachevillas” Karina nos presentó seres en “SOS Bache”

Te puede interesar: Intentó subir su moto con ayuda de una rampa ¡y se descalabró!

Por más que intentaron agarrar el refrigerador de alguna manera o de algún lado, no pudieron hacerlo y no les quedó más que ver el momento en el que iba cayendo, seguro pensaron que la reparación o tal vez la compra de otro refrigerador sería de su bolsillo, ya que estaba totalmente nuevo. La familia seguramente tuvo que esperar para poder estrenar otro refrigerador y dudar muchísimo en contratar a la misma mudanza, para no ver caer sus cosas en cámara lenta.