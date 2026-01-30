El CONMOVEDOR mensaje de Lucía Méndez tras la muerte de Pedro Torres, su exesposo: “Se despide el hombre que me dió el regalo más grande”

El mundo del espectáculo está de luto. Este viernes, 30 de enero, se confirmó la muerte del emblemático productor de televisión Pedro Torres , a los 72 años. La leyenda de la televisión mexicana murió a causa de la esclerosis lateral amiotrófica. Entre las celebridades que lo han despedido destaca su ex-esposa, Lucía Méndez, quien compartió un CONMOVEDOR mensaje para darle un último adiós:

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, escribió la actriz vía Instagram.

¿De qué murió el productor Pedro Torres? Así es la enfermedad que padecía

Pedro Torres fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA, por sus siglas en español. Esta enfermedad afecta las neuronas motoras, lo que provoca parálisis muscular, es decir, el cuerpo deja de moverse. A medida que la enfermedad avanza, los músculos de la zona torácica también se debilitan hasta que dejan de trabajar, causando dificultades o impedimentos al respirar.

De acuerdo con el comunicado emitido por la familia, el productor falleció "lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento".

