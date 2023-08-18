VIDEO: Una tranquila reunión familiar se convirtió ¡en lucha libre!

Imagínate estar en una reunión familiar donde todo va pintando muy tranquilo y toda la familia está conviviendo de una manera normal, cuando de repente las cosas dan un giro completo, terminaron en una sesión de lucha libre. Esto pasó con una familia que quiso jugar de forma muy peculiar con los globos de la fiesta, el objetivo era que mientras uno se ponía el globo en la espalda baja, otro llegaría por atrás para poder romperlo con el choque de los cuerpos, pero estos hombres subieron la intensidad del divertido juego. En cuanto un hombre se estaba colocando en posición para iniciar una ronda del juego, otro hombre sin pensarlo corrió hacia él para hacer estallar el globo, pero no dejo que el primer sujeto se acomodara bien y terminó por aventarlo al piso de una manera brutal.

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Además de haberlo tirado, se fue encima de él haciéndole una planchita luchadora, y por si no fuera poco para el pobre hombre, otro sujeto decidió entrar en la sesión de lucha libre y se dejó caer cruelmente encima de los dos. Afortunadamente nadie salió lesionado, pero el hombre que quedó hasta abajo seguro que se quedó un buen rato tratando de establecer su respiración, pues si que fue una gran técnica de lucha libre la que le aplicaron al pobre. Este video y estos sujetos son un gran ejemplo para responder la incógnita del ¿por qué los hombres viven menos?, pero también son evidencia de que el entretenimiento en las familias nunca termina y siempre hay una manera de hacer algo divertido que quedará en las anécdotas por años.