7 ejercicios en casa para marcar la cintura de mujer en pocos días: no es una rutina completa

De entre los ejercicios para hacer en casa existen algunos que son fáciles y efectivos, ideales para marcar la cintura en pocos días y lucir una cadera y un abdomen completamente renovados.

Expertos de Women’s Health señalan que el objetivo al adelgazar la cintura es reducir el exceso de grasa y tonificar el músculo, tomando en cuenta la genética. De este modo, los entrenamientos sirven como acompañamiento en el proceso. Pero, ¿cuáles son los mejores?

Los mejores ejercicios para marcar la cintura y bajar la panza

1. Plancha lateral

Este ejercicio es excelente para marcar la cintura y fortalecer la cadera. Debes acostarte de lado y apoyar el antebrazo justo debajo del hombro. Eleva la cadera formando una línea recta de la cabeza a los pies. Mantén el abdomen contraído y la pelvis estable. Notarás cambios en la cintura, los glúteos medios y el core.

Así es la plancha lateral. Ejercicios en casa.|Canva

2. Giros rusos

Funciona para trabajar la rotación de la cintura. Es muy fácil: siéntate con las rodillas flexionadas e inclina ligeramente el torso hacia atrás. Luego, eleva los pies y gira el tronco de lado a lado. Recuerda mantener el abdomen firme durante el movimiento.

Haz los giros rusos apretando el abdomen.|Canva

3. Bird-dog alterno

Ayuda a estabilizar la cadera y controlar el cuerpo. Colócate en cuatro puntos (manos y rodillas), extiende el brazo derecho y la pierna izquierda, regresa y alterna. Fortalecerás el core profundo, los glúteos, la cadera y la zona lumbar.

Haz el Bird-dog alterno con cuidado y sin balancearte.|Canva

4. Bicicleta

Acuéstate boca arriba con las manos detrás de la cabeza. Lleva el codo derecho a la rodilla izquierda y alterna. Los movimientos deben ser controlados, sin relajar el cuello. Esto te ayudará a marcar la cintura oblicua y fortalecer el abdomen inferior. Es uno de los mejores ejercicios en casa para la panza y el abdomen.

5. Plancha con giros de cadera

Las planchas son muy sencillas. En este caso, colócate en plancha alta o baja y gira la cadera hacia un lado y luego hacia el otro, sin perder la estabilidad.

Esta es la posición de plancha alta.|Canva

6. Plancha lateral con giro

Este ejercicio fortalece la cintura y mejora el control de la cadera. Colócate en plancha lateral, pasa el brazo libre por debajo del torso girando ligeramente y regresa a la posición inicial.

7. Plancha con toque de hombros

La plancha con toque de hombros no requiere mucho esfuerzo. Solo debes ponerte en plancha alta, tocar el hombro contrario con la mano y regresar. Procura no balancearte.

Cómo adelgazar la cintura con la comida en poco tiempo

Además de los ejercicios en casa, elegir alimentos que ayuden a bajar de peso, especialmente el de la panza, puede acelerar el proceso. Según la organización sin fines de lucro AARP, las manzanas, los espárragos, el aguacate, el brócoli, la zanahoria, el requesón, los huevos, la avena y las lentejas serán tus mejores aliados.

Sin embargo, recuerda consultar a un nutriólogo especializado para que realice un diagnóstico personalizado y te ayude a encontrar el mejor camino para lograr una cintura marcada y un abdomen plano.