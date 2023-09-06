VIDEO: ¡Una despedida de soltera se salió un poco de control!

Muchos tienen la duda de qué sucederá en las despedidas de solteras o solteros, una celebración que se hace para despedir la soltería de los novios antes de llegar a su gran día en el altar, pero este tipo de celebraciones muchas veces, aunque estén planeadas se pueden salir de control, ya que es un día donde los amigos celebran el fin de una etapa para los protagonistas. En este video podemos ver el festejo de una despedida de soltera, donde se nota que la estaban pasando bastante bien, con baile, música, amigas, antifaces y más. De pronto las divertidas chicas empezaron a grabar un momento que sería gracioso, pero superaron sus expectativas, pues otra mujer que iba caminando por atrás con sus hermosos tacones, se atoró con una alfombra y con un tremendo trancazo se convirtió en la protagonista de esta celebración desastrosa pero muy divertida.

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Lo más gracioso de la situación es que la joven no había tomado ni una sola gota de de alcohol, además de que el suceso pasó justo cuando las chicas empezaron a grabar, así que no hay duda que es uno de los momentos que más recordarán ese grupo de amigas y el mundo de las redes sociales, porque el video se hizo viral. Como dato curioso estos festejos empezaron hace muchos años y eran destinados únicamente a los hombres, considerando esto como un ritual de transición antes de la boda, lo que significaba un cambio de status a otro, mientras las mujeres previo a la boda hacían ofrendas a los dioses.