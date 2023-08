VIDEO: Una joven subió al toldo de su auto para evitar que lo robaran

La delincuencia está en todas partes y a todas horas, no sabemos cuándo seremos víctimas de algún tipo de delito, desde un robo hasta algo más grave que ponga en riesgos nuestras vidas. Estos hechos sucedieron en Chile a mitad de la noche, donde testigos aseguran que una joven dejó a una amiga en su casa cuando de repente le cerraron el paso para posteriormente despojarla de su auto de una manera bastante cruel. La mujer en un una medida desesperada se armó de valor para evitar que se llevaran su auto y decidió subir al toldo del auto gritando en repetidas ocasiones “no se lo van a llevar”, sin embargo no lo logró, ya que los delincuentes no tuvieron piedad de ella y por más que luchaba por no caerse, los hombres no se tocaron el corazón y pisaron el acelerador sin importar que la víctima cayera al asfalto.

La noticia se hizo viral en cuestión de minutos y la joven fue trasladada a un centro médico para atender las heridas y pocas horas después se dio a conocer que se encontraba estable. Lamentablemente este tipo de situaciones pasan muy a menudo y aunque sabemos que es sumamente doloroso perder algo que nos ha costado mucho esfuerzo y trabajo, nunca debemos arriesgar nuestra vida, por fortuna la situación no pasó a mayores pero la joven se llevó un gran susto que no va a olvidar.