VIDEO: ¡Mujer infiel! La exhiben en redes sociales y se hace viral

La infidelidad es un tema que siempre está presente, pues aunque no lo creamos es más común de lo que pensamos dentro del contexto de las parejas, ya sea de hombre a mujer o viceversa. Sabemos que hay personas que muestran ser muy astutas e inteligentes para hacer de las suyas y pintarles el cuerno a su pareja, por ejemplo cambiar el nombre del contacto de la tercera persona en discordia, salir cuando el otro no se de cuenta o simplemente aparentar muy bien lo que se comete en secreto. Todas esas técnicas las aplicó la mujer que podemos observar en el video, la estaba pasando muy bien en una fiesta, pero no pensó que su secreto sería descubierto y expuesto solo unas horas después.

Mientras su esposo estaba tomando un par de tragos y disfrutaba la música de la fiesta, ella le cantaba como si estuviera muy enamorada, a simple vista parecían un par de tortolitos, ella lo veía con mucho amor y sostenía su celular, dejando a la vista la conversación intrigante que tenía con un tal “pestañas”, donde la mujer le escribía que pasará por ella más tarde, después de que su esposo quedará más mareado de lo que ya estaba. La persona que grabó el video se dio cuenta de la situación que estaba pasando la pareja, así que como una gran detective y defensora de la fidelidad en las parejas, le hizo un acercamiento a la pantalla del teléfono para dejar todo al descubierto la infidelidad de la esposa y después subir el video a redes sociales, donde se hizo totalmente viral.