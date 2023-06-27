VIDEO: Nació una gran amistad entre un bebé chimpancé y un perrito.

Sabemos que como personas el valor de la amistad es demasiado importante, pues siempre encontramos amor con los verdaderos amigos y muchas veces apoyo incondicional en las situaciones más difíciles de la vida. Pero el amor y amistad con los animales siempre enternece a todos, como el claro ejemplo del amigo más fiel, el perro, quien siempre está dispuesto a todo por su dueño, no cabe duda que los cachorros siempre se roban el corazón de las personas. En este video un perrito se robó el corazón de un pequeño chimpancé, quien le dio un pedazo de galleta, para después darle unas pequeñas caricias amorosas en el lomo y terminó por abrazarlo de la manera más tierna que pueda existir. Los internautas en redes sociales han quedado con los ojos llenos de amor al observar este momento tan hermoso, ya que ver a dos animalitos tan cariñosos no es muy común. El video le ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral, teniendo comentarios como “Más humanos que muchos, amor incondicional, más humanidad que en todo el mundo”.

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Lo que nos deja una enseñanza más desde la vida animal, puesto que muchas veces se piensa que las relaciones entre distintas especies puede terminar mal, en este caso es todo lo contrario, porque nos demuestran que para tener una amistad no es necesario pertenecer a la misma especie y mucho menos esperar algo a cambio, simplemente dar amor y cariño a los demás. Este es un video que regresa la fe en la humanidad y que bello ver la felicidad en la naturaleza, observando a animales conviviendo felices entre ellos.