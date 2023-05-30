VIDEO: Gato atrevido, tomó agua de la ducha mientras su amo se bañaba.

En el mundo animal se han presenciado muchas cosas que dejan a todos con la boca abierta, pero si hablamos de los animales más confianzudos del mundo, se podría decir que los michis tienen el primer lugar gracias a todas las curiosidades que hacen día a día que, además de alegrar a sus amos, alegran a todo el mundo en las redes sociales. Uno de los casos más graciosos que se han viralizado estos últimos días, es el de este gato que estaba bastante sediento, no aguanto para llegar a su plato de comida y decidió tomar agua directo de la regadera, pero eso no es lo curioso, ya que el momento se hizo demasiado gracioso porque el minino acompañó a su amo en la ducha y puso sus pequeñas patitas sobre la cabeza del hombre para poder alcanzar a tomar agua.

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El amo tomó una pausa a su ducha y grabó el momento tan divertido que vivió junto con su gato que parece amarlo tanto, ya que esperó a que su mascota terminara de tomar agua para poder retomar su refrescante ducha. Así que no dudes en grabar cada momento con tu gato o mascota, porque probablemente se vuelvan famosos o virales gracias a sus divertidas aventuras que pasan juntos.