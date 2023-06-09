VIDEO: Toro con tres cuernos gigantes, parece criatura mitológica.

Muchas veces los animales nos dejan con la boca abierta por su gran aspecto físico, además de ser únicos en el mundo. Esta ocasión se trata de un animal que parece ser una criatura mitológica, pero en realidad se trata de una raza bovina originaria de Uganda y es conocida como Ankole Watusi, que se caracteriza por tener una gran cornamenta en comparación a la proporción de su cuerpo. Esta raza es calificada como el ganado de los reyes y un dato muy curioso es que son muy protectores, cuando duermen los adultos rodean a las crías para poder protegerlos con sus cuernos de depredadores u otros peligros que hay en la intemperie, además de que a nivel genético se han adaptado a los cambios que existen en el mundo, un ejemplo de ello es que tienen una gran adaptación al calor lo cual ha hecho una resistencia a diversas enfermedades, así como a la sequía.

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El bovino que podemos observar en el video no solo cumple con estas características, sino que es único entre muchos, ya que nació con una deformidad genética y por eso, cuenta con un cuerno extra que a la vista es algo impresionante. Como dato curioso después de ver a este gran animal, es preciso resaltar que dentro de los cuernos pasan vasos sanguíneos que al estar en contacto con el aire les permite enfriar su sangre y de esa forma mantienen una temperatura adecuada.