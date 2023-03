Así vive su embarazo la esposa de Eduin Caz lejos del cantante.

Eduin Caz sigue siendo tema de conversación desde que anunció su separación de su esposa Daisy Anahy, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y se desconocen los motivos de su distanciamiento.

Programa 30 diciembre 2022 Parte 1 | Le dimos la botella a Eduin Caz.

Aunque algunos aseguran que su aparente separación no es otra cosa más que un “truco publicitario”, hay otros que se mantienen muy expectantes y preocupados por saber qué pasará con la pareja, sobre todo después de que se filtraran unos audios en donde el líder de Grupo Firme sostiene una conversación subida de tono con una misteriosa mujer.

Te puede interesar: Esposa de Eduin Caz se va de México: ¿Por culpa del cantante?

¿Daisy Anahy se fue de México?

Después de las súplicas de Eduin Caz en el concierto que Grupo Firme dio en el Foro Sol, Daisy Anahy decidió poner tierra de por medio y se fue de México, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde compartió imágenes de su llegada a Italia.

También te puede interesar: Daisy Anahy, ex de Eduin Caz, manda fuerte mensaje al cantante.

Este hecho acrecentó los rumores de una separación definitiva, ya que Anahy viajó sin Eduin Caz, aunque sí lo hizo con Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, quien se ha convertido en su amiga y socia.

¿Cómo va el embarazo de la esposa de Eduin Caz?

Tras varias semanas de haber anunciado su embarazo, Daisy Anahy ya presume su pancita, y lo hace desde tierras europeas. La esposa de Eduin Caz compartió una serie de fotografías en las que luce un ajustado outfit frente la Fontana di Trevi y el Coliseo de Roma, dos de los lugares más emblemáticos y representativos de Roma.

Te puede interesar: Eduin Caz rompe el silencio y habla de su ruptura con su esposa.

¿Qué dijeron los fans de Daysy Anahy? Hace algunas semanas, cibernautas cuestionaron el embarazo de Daisy Anahy, asegurando que no estaba embarazada y que todo era una nube de humo; sin embargo, las fotografías de la joven empresaria echaron por tierra esos rumores.

Por ello, los internautas la felicitaron y le desearon lo mejor en esta etapa, aunque los comentarios sobre Eduin Caz no se hicieron esperar: “Nuevo cabello= cerrando ciclos”, “Para que dejen de decir que no estás embarazada”, “Ojalá y cuando regreses perdones a Eduin y vuelvan a ser la familia bonita”, “Para que dejen de estarle fregando que no está embarazada”.