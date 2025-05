Conoce a Mariana y Benjamín, los nuevos participantes de Survivor México Héroes y Villanos

El pasado viernes 9 de mayo de 2025, Survivor México Héroes y Villanos transmitió uno de sus episodios más sorprendentes, la revelación de Isla Calavera, en donde 6 desconocidos se enfrentaron a desafiantes pruebas para formar parte del programa. Sin embargo, sólo 2 fueron seleccionados.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de Survivor México Héroes y Villanos?

Luego de dos semanas intensas en Isla Calavera, sólo dos sobrevivientes se unieron al reality show más desafiante de la televisión abierta mexicana: Mariana y Benjamín.

Fue así como estos dos participantes se unieron al programa en medio de la incertidumbre de saber cuál sería su posición dentro de las tribus, donde las alianzas y los enemigos ya están definidos.

Para integrar a estos dos desconocidos, se realizó una Ceremonia de Iniciación, en donde estos dos nuevos personajes descubrieron cuál era su Tribu: Mariana es parte de Héroes y Benjamín de Villanos.

De esta manera es como cada una de las Tribus comienza a esforzarse luego de que, Tadeo se sumara a Héroes para reemplazar a T-Rex, quien tuvo que salir de competencia, luego de una lesión en una de las pruebas y Lobo se integrara a Villanos, tras la inesperada salida de Edwin, quien tuvo que regresar a México por un tema personal. En el siguiente video, revive la polémica salida de Edwin:

¿Quién es Mariana, la nueva integrante de Héroes?

Mariana Olmedo es una joven de 28 años, quien estudia pedagogía y ahora se suma a esta nueva aventura de Survivor México Héroes y Villanos.

En entrevista para Isla Calavera, la joven contó que siempre estuvo interesada de formar parte de la tribu de Héroes: “Creo que soy Heroína porque me gusta estar del lado del bien y no Villana, porque no me gustan los malos tratos, los engaños y pienso que si lo haces de buena forma, al final, tu recompensa va a ser máxima”.

Mariana compartió durante la transmisión, que tiene dos hijos y son su gran motivo para seguir adelante en esta aventura.

¿Quién es Benjamín, el nuevo integrante de Villanos?

Benjamín es un joven que se desempeña como bombero, razón por la que, desde un inicio mostró un interés por formar parte de la tribu de Héroes; sin embargo, en esta ocasión se suma a los Villanos.

“Soy bombero y rescatista desde los 19 años de edad, soy jefe de bomberos en el municipio (...) a lo que me dedico, me ha hecho perder la sensibilidad en muchas cosas y se me hizo una súper experiencia, una súper oportunidad para retarme. Mi objetivo, por el momento, es el principal, es llegar al equipo de Héroes, ese es mi objetivo”, expresó en Isla Calavera.

¿Benjamín tendrá todas las habilidades para formar parte del equipo de Villanos? Descúbrelo de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Azteca UNO.