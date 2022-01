La Voz Kids 2022: Joss Favela busca ser la gran sorpresa.

Los pequeñitos más talentosos de todo México se darán cita en La Voz Kids 2022 para hacer girar las sillas de nuestros coaches.

Este año, Mau y Ricky regresan con sed de triunfo, Paty Cantú está lista para sacar su lado más dulce y María León no se queda atrás con su liderazgo.

Sin embargo, Joss Favela también se une a las filas de La Voz Kids 2022 para guiar a los niños más talentosos de México a la Gran Final.

Conocido como El lujo de Sinaloa es uno de los compositores más influyentes y de mayor crecimiento de la música regional en nuestro país y Estados Unidos.

Te puede interesar: La Voz Kids 2022: Ellos son los coaches para esta esperada edición.

Joss Favela ha compuesto temas para artistas de talla internacional como Gerardo Ortiz, Alejandro Fernández, La Arrolladora Banda El Limón, Banda El Recodo, Julión Álvarez y más.

El sinaloense también ha colaborado con Becky G y Natalia Jiménez, dejando claro que su música y composiciones dominan las listas de popularidad en México y Estados Unidos.

Nuestro querido coach ha sido nominado a los Premio Grammy y Latin Grammy, además de que ha sido reconocido por The American Society of Composers, Authors and Publishers como Mejor Compositor por tres años consecutivos.

El intérprete de música regional mexicana se ha convertido en el artista más joven en recibir este prestigioso reconocimiento por parte de la ASCAP.

Millones de niños buscan ser como Randy Ortiz de La Voz Kids

La Voz Kids 2021 también dejó inolvidables momentos, ya que el pequeñito Randy Ortiz del equipo Belinda se convirtió en el absoluto ganador de la temporada pasada.

No te pierdas una nueva edición de La Voz Kids, donde nuestros queridos coaches Mau y Ricky, María León, Paty Cantú y Joss Favela girarán su silla para elegir a los niños más talentosos.

Manténte atento a nuestras redes sociales para conocer todos los detalles de la próxima temporada de #LaVozKids que cautivará todos tus sentidos.

También te puede interesar: La Voz Kids 2022: María León llega para conquistar a los más pequeños.