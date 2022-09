Warrior hace impactante revelación previo a la Gran Final de Survivor México.

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y esta noche Survivor México vivirá su Gran Final en punto de las 19:30, a través de la señal de Azteca UNO, donde Nahomi, Julián y Kenta darán todo de sí para alzarse con el título de campeón y llevarse a casa los 2 millones de pesos, al respecto habló el Warrior para Venga La Alegría.

¿Quién ganó la recompensa de Survivor México 29 septiembre 2022?

Nuestro querido Carlos Guerrero se enlazó al foro de VLA para hablarlos de lo que será la Gran Final de Survivor México, mencionando que esta mañana se levantó con sentimientos encontrados al percatarse que el reality de supervivencia llegará a su fin.

“Yo sé que ya los sobrevivientes dicen: ‘ya no podemos más’. 112 días han estado aquí bajo estas condiciones, esperando simplemente escuchar el nombre el ganador, en fin, esto va a terminar, hoy acaba la aventura y así es la vida, de pronto los proyectos se van diluyendo y estamos a nada de que concluyamos uno con muchísimo éxito”, declaró.

¿Quién será el ganador? El Warrior mencionó que la competencia ha estado muy pareja y recalcó que Nahomi, Kenta y Julián son tres sobrevivientes extraordinarios y por eso llegaron a la Gran Final. “Ellos son los que lograron llegar más lejos y me parece que está muy pareja la batalla, mi admiración total para Julián, para Kenta, para Nahomi que han logrado sobreponerse a muchas cuestiones adversas y simplemente están a la espera de escuchar el nombre del ganador”, añadió.

Sobre el estado de ánimo de los tres finalistas, el Warrior mencionó que han estado muy ansiosos, contentos y nerviosos, por lo que están a la espera de que llegue el Concejo de esta noche.

La emotiva revelación del Warrior

En exclusiva para VLA, el Warrior se dijo contento por haber formado parte de Survivor México, pero también porque la vida le ha sonreído de gran manera después de que se enterará que próximamente se convertirá en padre.

“Por eso es que tengo estos sentimientos encontrados y mucha nostalgia también porque cómo cambia la vida en cuestión de segundos, acá pasé el cumpleaños de Gisela, mi cumpleaños, acá la noticia de un bebé que está por llegar, tantas cosas, de pronto el huracán. No somos nada en esta vida, así que tenemos que aprovecharla y disfrutarla al máximo, tenemos que abrazar a la vida, tenemos que sonreírle a la vida y siempre salir adelante, siempre agradecer por un día más que despertamos”, finalizó.