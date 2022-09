Kenta desata memes tras no ganar ningún premio en la semana final.

Mañana se disputa la Gran Final de Survivor México, así que nuestros queridos finalistas se encuentran dándolo todo rumbo al último día de competencia.

Kenta rompe el silencio y habla de la “relación” que tuvo con Cathe.

Las pruebas y retos por incentivos no han parado, así que Nahomi, Kenta y Julián han competido por recompensas. Este día se puso en juego un platillo de comida italiana y un viaje a Brasil, siendo Nahomi la absoluta ganadora de la noche.

Kenta, quien no ha ganado ni una sola recompensa en toda la semana, se sintió “frustrado” por no poder sacar su máximo potencial.

“Siempre he sido una persona a la que le gustan cosas nuevas y nuevos retos, pero otra vez, voy de nuevo al punto uno. Mi cuerpo crasheó. Confío tanto en mí mismo, que cuando yo quiero, gano o pierdo. Yo lo tengo. Ahorita, que las situaciones no están bajo mi control y no puedo decidir, no me gusta perder”, dijo.

Kenta se lleva los memes esta noche

Nahomi y Julián dieron palabras de ánimo a Kenta, mientras que Warrior le confesó al participante que inspiró a un niño de 4 años de edad, todo con la finalidad de alentarlo.

“Ustedes son maravillosos porque sigo sacando la garra”, expresó Kenta sobre los triunfos de Nahomi y Julián en la última semana de nuestro reality show.

Una vez más tranquilo, Kenta llegó a la ceremonia con más ánimo, así que dedicó este mensaje a sus compañeros y a todos los fans que lo ven desde casa.

“Estoy mejor, estoy más tranquilo, al final hay que sacar las emociones y no quedárselas adentro. Gracias por enseñarme a no guardarme nada y a liberarlo”, dijo.

Kenta desató algunos memes en las redes sociales, pues la contundente reacción del participante dividió las opiniones por supuestamente “no saber perder”.

#SurvivorMéxico

Kenta por dentro, al no ganar ningún juego en esta semana de la final. pic.twitter.com/k4etNsbxnW — ferka (@Ferkai34) September 30, 2022

"Yo elijo cuando ganó y cuando pierdo"

-Kenta el depredador #SurvivorMexico pic.twitter.com/6eouEh1Cfe — Diway ✨ (@MrLefroy) September 30, 2022

#SurvivorMexico que paso kenta, dónde quedó el modo depredador jajaja solo con los costales pudiste pic.twitter.com/TxHfM3Vn9j — jebusmx (@jebusmx) September 30, 2022