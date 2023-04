We Are Tribe de Benetton: una fragancia que celebra la diversidad y la inclusión.

La fragancia We Are Tribe de Benetton se basa en la idea de la tribu, que representa un grupo de personas con valores y objetivos en común. La tribu se caracteriza por ser un grupo diverso y unido que celebra la individualidad y la inclusión en todas sus formas. La fragancia combina notas florales, frutales y amaderadas para crear una experiencia olfativa única y sorprendente.

La fragancia We Are Tribe de Benetton está dirigida a personas que valoran la diversidad, la inclusión y la individualidad. La fragancia es ideal para aquellos que buscan una fragancia única y cautivadora que refleje su personalidad y sus valores. We Are Tribe de Benetton es perfecta para cualquier ocasión y puede ser usada tanto de día como de noche. Esta fragancia está diseñada para cualquier persona que quiera unirse a la tribu y celebrar la diversidad y la inclusión en todas sus formas.

El perfumista Emilie Coppermann, quien ha trabajado con algunas de las marcas de perfumería más importantes del mundo, ha creado esta fragancia para evocar una sensación de pertenencia y comunidad. We Are Tribe de Benetton invita a unirse a la tribu y celebrar la diversidad y la inclusión.

El frasco de la fragancia We Are Tribe de Benetton está diseñado para reflejar la esencia de la fragancia y el concepto de la tribu. El frasco de vidrio transparente tiene una forma redondeada y una etiqueta con los colores icónicos de la marca. El tapón blanco tiene la forma de la marca de Benetton, que se convierte en un símbolo de la tribu.

En conclusión, la fragancia We Are Tribe de Benetton celebra la diversidad y la inclusión en todas sus formas. Esta fragancia única y cautivadora invita a unirse a la tribu y celebrar la individualidad y la unión al mismo tiempo. Su combinación de notas florales, frutales y amaderadas crea una experiencia olfativa sorprendente que seguramente se convertirá en un clásico.