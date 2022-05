Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 31 de mayo.

La tecnología se va renovando todo el tiempo y como tal está la situación, compleja quizás para ciertos usuarios, de que hay celulares que se quedarán sin WhatsApp el 31 de mayo.

La plataforma Meta anunció que cerrará varias cuentas de usuarios con dispositivos no compatibles afectando a terminales Android y ¡Phone.

¿Cuáles son los celulares que se quedarán sin WhatsApp este 31 de mayo?

Hay un listado largo de teléfonos que estarán en esta situación y son: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Caterpillar Cat B15, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend G740, ZTE Grand S Flex, Lenovo A820, Huawei Ascend Mate, ZTE V956 - UMi X2.

Dicho esto, hay ciertas claves para que comprendas si tu celular no es uno de los afectados por esta medida y para ello hay un procedimiento sencillo. Primero revisa que no tenga Android 4.1 o inferior en el caso cuente con sistema operativo de Google. En el caso de los iPhone, estos deben contar con iOS 10, de lo contrario no será compatible. Para ello entra a Ajustes, luego a Sistema y finalmente a Actualización de Software. Revisa qué tipo de Android tienes en la actualidad.

Tienes tiempo a favor como para fijarte si eres una de las personas afectadas y si cuentas con la posibilidad el reemplazarlo por un aparato que te permita continuar usando WhatsApp.