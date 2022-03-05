Estas son las nuevas funciones que tendrá WhatsApp.

WhatsApp ha dado a conocer que tendrá nueve nuevas funciones para sacarle mayor provecho al servicio de mensajería instantánea más usado en el mundo.

En el transcurso de este 2022 WhatsApp contará con nueve funciones nuevas disponibles en los distintos dispositivos celulares en un período a mediano o largo plazo.

Según el portal WABetalInfo, la aplicación buscará impresionar a sus millones de usuarios, los cuales ya esperan con ansias estos cambios para aplicarlos en sus conversaciones de cuestiones laborales, sociales o amistosas.

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WhatsApp sorprenderá con estos cambios

Para comenzar, tendrá emoticones para reaccionar a fin de responder a los mensajes que los usuarios envíen y reciban a través de aquí. Para usarlo se deberá presionar y luego deslizar el dedo en el emoji que desea enviarse.

Habrá comunidades en WhatsApp dentro de los grupos de esta aplicación y donde todos los miembros podrán realizar un sinfín de canales con diferentes temas.

Los estados tendrán una nueva función de privacidad, la cual permitirá elegir los contactos que deseas que vean tus historias, si así lo prefieres.

Habrá eliminación de mensajes enviados, permitiendo con ello que el creador del mismo elimine mensajes enviados por otras personas teniendo, así, más control sobre lo que se comparte.

Se podrá compartir foto o video simultáneamente tanto en las conversaciones como en el mismo estado, presionando el ícono de la cámara en el grupo, chat y/o estado.

WhatsApp contará con nueva interfaz para las llamadas de voz, pues al filtrarse la información, los usuarios notaron que los desarrolladores agregaron notas de voz en las conversaciones de grupo.

La compañía Meta tagregará un espacio de búsqueda que se apreciará junto a la sección de información de videollamadas, misma que ayudará a encontrar cualquier mensaje enviado o recibido.

WhatsApp tendrá la verificación en dos pasos, un hecho que, aunque es opcional, protegerá más tu cuenta y por último, habrá nuevos emojis.

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