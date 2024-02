WhatsApp: Descubre cómo activar el punto verde y qué significa

Los usuarios de WhatsApp están de suerte, ya que la aplicación sigue mejorando su servicio día tras día con nuevas actualizaciones. La última incluye una función muy útil para aquellos usuarios que no tienen tiempo de leer todos los mensajes en el momento. Se trata de la posibilidad de marcar un mensaje como no leído. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Entonces quédate y averigua cómo activar el punto verde en tus chats de WhatsApp.

Si vez un punto verde junto a alguno de tus chats, tranquilo, no es nada malo. De hecho, significa que tienes mensajes no leídos en ese chat. Este punto aparece cuando el usuario ha marcado ese chat como “no leído”, y puede ser de gran ayuda para no perderse conversaciones importantes.

¿Cómo activar el punto verde en mi WhatsApp?



Activar esta función en tu WhatsApp es realmente muy fácil, simplemente pulsa sobre el chat que deseas marcar como no leído y mantén pulsado unos segundos, luego selecciona los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla y elige la opción “marcar como no leído”. ¡Listo! Desde este momento, un puntito verde te indicará cuál conversación has dejado pendiente de revisar. ¡No te preocupes! El punto desaparecerá en cuanto vuelvas a sumergirte en tus chats.

¿Qué significa el arroba en un chat de WhatsApp?



Ahora que ya sabemos cómo activar el punto verde y para qué sirve esta función, hablemos del arroba verde que en ocasiones acompaña a la notificación de mensajes no leídos, es decir a los puntos verdes con número.

En primer lugar, se trata de algo que solamente verás en los grupos y, cuando al lado de un chat es visible un arroba, significa que dentro del grupo una persona te ha mencionado o a respondido a alguno de tus mensajes.





Para mencionar a alguien en un grupo de WhatsApp deberás escribir un @ y seleccionar el nombre del individuo de quien deseas decir algo. Por otra parte, cuando tu respondes directamente al comentario de alguien en un grupo, la persona en cuestión también visualizará en su dispositivo el arroba verde.

En definitiva, WhatsApp sigue mejorando y ofreciendo cada vez más funciones útiles para sus usuarios. ¡Aprovecha todas las posibilidades que te ofrece!