WhatsApp: ¿Cómo debes configurar tu cuenta antes del 1 de diciembre?

WhatsApp sigue innovando para ofrecer una experiencia mejorada a sus usuarios. Sin embargo, un nuevo cambio con Google obligará a los usuarios a revisar la configuración de sus cuentas para evitar cualquier impacto negativo con la nueva actualización que entrará en vigor durante diciembre.

Como sabes, WhatsApp te permite crear una copia de seguridad de tus chats en la nube de Google Drive, la cual se actualiza según tus preferencias de configuración. Esta función te permite recuperar tus chats y archivos multimedia en caso de que cambies de teléfono o te lo roben.

Hasta ahora, la copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive no ocupaba espacio de almacenamiento en tu cuenta, pero esto cambiará en un futuro cercano, según información compartida por Alphabeth, Inc. Por lo tanto, si tienes múltiples chats y no acostumbras eliminar fotos y videos innecesarios, es probable que te quedes sin espacio en tu cuenta de Google Drive.



Así que, si deseas evitar que tu copia de seguridad contenga archivos que no necesitas, aquí te explico los ajustes que debes realizar en la configuración de tu cuenta de WhatsApp.

¿Cómo hacer para que los archivos de WhatsApp no se descarguen automáticamente?

Una forma de reducir el tamaño de tu copia de seguridad es desactivar la descarga automática de archivos, de modo que solo descargues el material que te interese. Para ello, primero verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes y luego sigue estos pasos:



Presiona el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha y accede a “Ajustes” (en Android). Toca el ícono de la rueda dentada en la esquina inferior derecha (en iOS). Luego selecciona “Almacenamiento y datos” y ve a la sección “Descarga automática”. Aquí podrás decidir si WhatsApp descargará fotos, audios, videos y documentos cuando estés utilizando datos móviles o conectado a una red wifi.

Lo ideal sería descargar solo fotos en ambos casos, ya que los videos suelen ocupar mucho espacio, especialmente si los miembros de un grupo suelen enviar memes en lugar de archivos relevantes.

¿Cómo activar los mensajes temporales en WhatsApp para todos?

Otra mejora que puedes implementar es activar los mensajes temporales, de esta manera tus chats serán más livianos y tus conversaciones desaparecerán después de un tiempo determinado. Por el momento, puedes elegir entre tres opciones: 24 horas, 7 días o tres meses. Se espera que con nuevas actualizaciones lleguen nuevos intervalos de tiempo, como una hora o un año.

Ten en cuenta que los mensajes temporales eliminarán tanto las conversaciones como los archivos de cada chat de WhatsApp. Para activar esta función, accede a cualquier chat y selecciona el nombre del contacto. Luego selecciona “Mensajes temporales” y elige el tiempo deseado. ¡Y listo!

Con estos sencillos cambios en la configuración de tu cuenta de WhatsApp, podrás evitar tener una copia de seguridad grande y no tendrás que preocuparte de que el espacio en Google Drive sea insuficiente.