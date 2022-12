WhatsApp: ¿Cómo hablar con alguien en secreto?

Algunas personas tienden a resguardarse mucho en lo referido a sus acciones diarias, algo que es muy entendible. Ahora bien, es justo decir también que las aplicaciones, para bien o para mal, nos dan cada vez más oportunidades para poder cumplir con esa premisa. Dicho esto, no muchas personas pueden estar al tanto y desde ahí vale explicar cómo hablar con alguien en secreto en WhatsApp.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Vale empezar diciendo que esta novedad constituye una de las tantas noticias que forman parte del paquete de actualizaciones que ha realizado esta red social que es propiedad de Meta, la misma que está a cargo de Facebook e Instagram. Las modificaciones se realizaron a lo largo de 2022 y las mismas han tenido una buena recepción entre usuarios y usuarias que celebraron estas acciones que eran justas y necesarias. Ahora bien, contemos cómo se realiza el proceso.

¿Cómo hablar con alguien en secreto en WhatsApp?

Es muy sencillo de hacer esto, por ello toma nota: lo primero de todo es ingresar a los 3 puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la aplicación de WhatsApp y luego dirigirse a Ajustes para luego ir a Chats.

Posteriormente debes ir a activar la opción “mantener los chats archivados” que dice ‘los chats archivados permanecerán archivados cuando recibas un mensaje”. Después regresa a la conversación que quieres mantener en secreto y da clic en la opción archivar, que es el primer logo de la parte superior que tiene una flecha hacia abajo.

De esta manera tienes solucionado este interrogante que aunque parezca increíble son muchas las personas que reclamaban esta medida así como otras tantas que han sido festejadas y aprobadas. No está de más aclarar que no es una medida que debas implementar en carácter obligatorio y que está dentro de tus decisiones el tomarla o el no desarrollar esta acción.