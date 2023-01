WhatsApp: Así puedes congelar tu última hora de conexión.

Es una realidad que es una una de las redes sociales que más usamos, tal vez la más implementada por parte del público internauta. Ahora bien, el hecho pasa porque hay una nueva novedad y es el hecho de que ahora puedes congelar tu última hora de conexión en WhatsApp.

La aplicación desarrollada por Meta, la misma que está a cargo de Facebook e Instagram, realizó muchas modificaciones a lo largo de 2022 para satisfacer a su público que reclamaba cambios. Las autoridades tomaron nota de estos hechos y finalmente esto se plasmó en la realidad con toda una serie de novedades que la gente recibió con mucha alegría.

¿Cómo puedes congelar tu última hora de conexión en WhatsApp?

Lo primero que debes hacer será descargar WhatsApp Plus, el APK de la app modificada de Meta. Luego de esto debes realizar una copia de seguridad en WhatsApp normal en caso lo tengas en tu celular y es necesario que no podrás recuperar las conversaciones cuando pases a la versión Plus de esta red social.

Continuando, dirigite a la configuración de WhatsApp Plus, presiona en Privacidad y Seguridad, habilita la opción de Congelar Última Vez y a partir de esto la conexión que hayas hecho (antes de realizar esta acción) no figurará más en este espacio.

Estas son simplemente opciones en su implementación, es decir no estas obligado a realizar esto si no quieres porque la red social no ha establecido que esto sea un requisito para su uso. Recién comienza el año y ya hay una nueva novedad y esto remarca que para 2023 tenemos mucho para esperar de este espacio que dará que hablar con sus innovaciones y brindará más y más chances en su uso dinámico para el público que lo consume.