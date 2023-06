WhatsApp: Este es el mensaje podría poner en riesgo tu cuenta.

Aunque, la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp ha presentado una gran cantidad de mejoras en sus múltiples actualizaciones para facilitar el servicio a sus usuarios y garantizar su seguridad, en fechas recientes se ha presentado una serie de mensajes con contenido malicioso que pone en riesgo los dispositivos móviles.

¿Qué peligros se han presentado en la aplicación de WhatsApp?

Desde que se dio a conocer esta aplicación de mensajería, han existido una serie de renovaciones para promover la seguridad de los usuarios, por lo que ya es posible reportar o bloquear números desconocidos o sospechosos.

Sin embargo, algunos de los problemas que se han presentado con mayor frecuencia están relacionados con extorsión, estafas y la propagación de ‘textos bomba’, los cuales suelen ser enlaces web que tienen el fin de robar información.

No importa cuánta curiosidad se tenga, lo mejor es no abrir los enlaces o responder conversaciones con personas que no se conozcan, así como reportar y bloquear el número con el fin de evitar malos ratos.

¿Cuál es el mensaje que puede afectar tu cuenta de WhatsApp?

El mensaje que no se debe abrir en WhatsApp es ‘http//wa.me// settings’ ya que puede ser enviado a un chat personal o grupal, provocando el acceso al servicio, ya que se puede cerrar o tener problemas si se usa. Aunque no se bloqueará la cuenta de WhatsApp, se creará una falla que impedirá usar la aplicación de forma común.

Afortunadamente, este problema generado por el ‘texto bomba’ tiene solución; solo basta con ir a WhatsApp Web y eliminar la conversación que llegó al mensaje. En caso de no funcionar, se debe desinstalar y volver a instalar la aplicación al dispositivo para normalizar las funciones.

Una tercera opción, propone acudir a la configuración de tu equipo, acceder a los datos de la app y limpiar el caché. Si el enlace no fue abierto, solo basta con deshacerse de la conversación completa.