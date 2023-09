WhatsApp: ¿Cómo recuperar tus mensajes eliminados?

Una de las plataformas más importantes de los últimos tiempos, es la de WhatsApp, la cual permite a millones de personas estar en constante comunicación. Sin embargo, en algunas ocasiones, los usuarios pueden llegar a perder sus mensajes.

Por tal razón, en esta ocasión te diremos cómo podrás recuperar tus chats, sin necesidad de usar aplicaciones externas. De acuerdo con los expertos, el secreto para no perder información se encuentra en la copia de seguridad.

¿Cómo puedes recuperar tus conversaciones en WhatsApp?

Sin duda, la copia de seguridad es una de las funciones de la aplicación más usadas, más por las personas que han tomado la decisión de respaldar su información todos los días, aunque muchos usuarios la usan cuando tienen un problema o van a cambiar de equipo.

Aunque, en algunas ocasiones esto no es del todo bueno, pues los mensajes recientes no se pueden recuperar, por eso se debe abrir la aplicación y seguir los siguientes pasos para no perder nada de tu información:

Lo primero es entrar a la app y tocar los tres puntos que están en la parte superior derecha, debes ir a la opción de ‘Ajustes’ para ingresar a ‘Chats’. En ese punto van a encontrar la opción de ‘Copia de seguridad’.

Ya que estás en ese lugar, debes darle ‘Guardar en Google Drive’, en este punto tienen que activar las copias de seguridad, tú decides la frecuencia con que quieres que se hagan. Al final, solo debes darle ‘Guardar’.

Para poder restaurar de forma correcta, toda la información que has guardado en Google Drive, debes instalar la aplicación de WhatsApp en tu computadora, hacer los pasos que te va solicitando. Finalmente, solo debes darle RESTAURAR. De este modo, tendrás toda tu información segura.