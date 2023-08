WhatsApp: ¿Cómo saber qué dice un audio sin escucharlo?

Desde su llegada, los mensajes de audio de WhatsApp se convirtieron en una gran alternativa a la hora de comunicarnos con nuestros amigos, familiares o incluso con los contactos del trabajo y de la escuela. Sobre todo, cuando tenemos la necesidad de transmitir un comunicado largo, contar una experiencia o una anécdota, lo que en ocasiones termina en múltiples mensajes de audio de varios minutos.

No obstante, cuando somos los receptores de dichos audios, es posible que a veces nos encontremos en un sitio en el que no podemos escucharlos, ya sea porque sería descortés hacerlo, porque hay mucho ruido en el lugar en el que nos encontramos o porque no queremos que nadie a nuestro alrededor escuche lo que nos están platicando. Por lo cual, ante esta situación, la mayoría de las personas prefieren esperar hasta encontrarse en un lugar más privado para escuchar lo que su contacto le ha enviado.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Así pues, si te has encontrado en esta posición, ya no tendrás que sufrir por ello, ya que hoy te daré una solución muy sencilla para que no tengas que volverte a aguantar la curiosidad de lo que el audio recibido puede contener.

Para ello, tendrás que emplear un chatbot, el cual puedes tener como contacto de WhatsApp de manera gratuita y segura, se trata de: LuzIA. Esta inteligencia artificial es una especie de asistente virtual al que le puedes pedir y consultar casi cualquier cosa, incluyendo la transcripción de un audio a texto, traducir múltiples idiomas, conseguir recomendaciones, consultar dudas, descubrir trucos y consejos, generar recetas con los ingredientes que tienes en casa, preparar el menú de la semana, entre muchas cuestiones más.

¿Cómo puedo saber qué dice un audio sin escucharlo en WhatsApp?

Como mencioné anteriormente, LuzIA puede ser usada para transcribir un audio a texto y esto también aplica para los audios que recibimos en WhatsApp, de esta manera podrá saber lo que alguno de tus contactos tiene por decir sin necesidad de reproducir el audio. Para que puedas aplicar este truco deberás hacer lo siguiente: