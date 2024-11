WhatsApp: Así puedes transcribir los mensajes de voz a texto

WhatsApp sigue evolucionando para facilitar la vida de sus usuarios. Ahora, la popular aplicación de mensajería instantánea permite transcribir mensajes de voz a texto, una función ideal para quienes no pueden escuchar audios en ciertos momentos.

Con esta actualización, las transcripciones se realizan directamente en tu dispositivo, asegurando que los mensajes sigan siendo privados y cifrados de extremo a extremo. Pero, ¿cómo puedes hacerlo? Aquí te explicamos.

Aquí te desmentimos todos los mitos sobre el uso de la tecnología [VIDEO] Alejandra Carvajal junto con un experto, te desmiente a detalle todos esos mitos acerca del uso de la tecnología. ¡Checa a detalle porque seguro te interesa!

Te puede interesar: La forma más fácil de recuperar fotos, conversaciones y archivos de WhatsApp

¿Cómo transcribir los mensajes de voz de WhatsApp a texto?

Transcribir mensajes de voz en WhatsApp es una función práctica que ahora está disponible tanto en iOS como en Android. Activarla es muy fácil. Para los dispositivos Apple, ve a ‘Ajustes’, selecciona ‘Chats’ y activa la opción ‘Transcripciones’ de mensajes de voz. Ahí mismo, elige el idioma en el que prefieres que se haga la transcripción.

En Android, el proceso es similar: entra a ‘Ajustes’, dirígete a ‘Chats’, activa la función de transcripción y configura el idioma.

Una vez activada, solo necesitas seleccionar el mensaje de voz que deseas transcribir y presionar la opción ‘Transcribir’. En pocos segundos, el texto aparecerá justo debajo del audio, lo que te permitirá leer el contenido sin necesidad de escucharlo. Así de simple.

¿Qué hacer si en mi teléfono aún no puedo transcribir los mensajes de voz de WhatsApp a texto?

Cabe señalar que, si esta función no aparece en tu teléfono, lo primero que debes hacer es asegurarte de tener la versión más reciente de WhatsApp instalada. Si ya está actualizada y la opción aún no está disponible, es posible que debas esperar un poco más, ya que la herramienta se está implementando gradualmente. Sin embargo, si tu dispositivo es antiguo, es probable que no sea compatible con esta función, y en ese caso, podría ser momento de considerar un cambio de teléfono para aprovechar las nuevas tecnologías.

Te puede interesar: WhatsApp alerta lista de celulares donde ya no funcionará