WhatsApp: Esta es la última ocurrencia de la aplicación.

Es un hecho que la plataforma es la que más novedades ha tenido en los últimos años y en este caso, ante las permanentes noticias que traen, es el momento de comentarte sobre la última ocurrencia de WhatsApp.

La red social administrada por Meta, la misma que está a cargo de Facebook e Instagram, decidió en este último tiempo desarrollar funciones y herramientas nuevas para sus usuarios luego de que muchas de ellas fueran requeridas y casi necesarias tanto por quienes usan la aplicación de mensajería como para mantener un buen nivel ante la competencia cada vez más intensa que tiene la compañía.

¿Cuál es la última ocurrencia de WhatsApp? Al parecer la aplicación trabaja en la actualización de los estados y la novedad está en que se le va a poder agregar audios, lo que se sumaría a las fotos y videos que ya se pueden compartir.

Hoy por hoy, la red social ofrece dos opciones al momento de utilizar esa opción: hacerlo de manera normal con una imagen que se puede adjuntar y un estado compuesto por texto con fondos de colores.

Ahora bien, vale aclarar que aún no es oficial el lanzamiento de esta nueva herramienta y habrá que esperar a que se lance en Android e iOS. No cabe duda que quienes usan este recurso con frecuencia se verán muy agradecidos y agradecidas por esta nueva oportunidad. Todavía no se ha divulgado cuándo se lanzará al mercado, pero es un trascendido que no tardará mucho en volverse realidad.